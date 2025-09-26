Havárie se stala ve čtvrtek chvíli před 13. hodinou na ulici Rudé armády. „Muž nejprve narazil do dopravního značení, poté do plotu rodinného domu a nakonec narazil i do plynové přípojky. Po nárazu se auto přetočilo na střechu a v této pozici zůstalo,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
K úniku plynu z přípojky nedošlo. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.
„Dále jsme provedli orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na látky obsahující THC. Muž byl vyzván k odběru biologického materiálu, kterému se podrobil v šumperské nemocnici,“ uvedla Zajícová.
Šofér vyvázl s lehkým zraněním. „Na vozidle vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun, na dopravním značení asi tisíc korun, na plotě 20 tisíc korun a stejná škoda vznikla předběžně i na plynové přípojce,“ vyčíslila policejní mluvčí.