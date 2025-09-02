„Pomocí výškové techniky a útočných proudů se podařilo požár lokalizovat. Na místě se nacházelo velké množství naskladněného materiálu, včetně množství kanystrů s hořlavinami, ředidly, několik tlakových lahví, pneumatik a IBC kontejnerů s olejem a naftou,“ přiblížil mluvčí hasičů Radek Buryánek.
Kdyby materiál vzplál, mohly se plameny rychleji rozšířit a pravděpodobně by tak došlo k mnohem rozsáhlejším škodám. „Díky rychlému zásahu, využití výškové techniky a pěny jsme zabránili rozšíření požáru a uchránili jsme okolní nemovitosti,“ uvedl Buryánek s tím, že hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích.
Jeden z obyvatel domu se při požáru zranil, ošetřovali ho záchranáři. „Celková škoda je předběžně odhadnuta na zhruba dva miliony korun. Naši vyšetřovatelé zjišťují příčinu požáru spolu s kriminalisty,“ poznamenal Buryánek.