Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Ondřej Zuntych, ČTK
  9:42aktualizováno  10:37
Jednomu z hlavních aktérů kauzy Autostráda a bývalému politikovi ODS Robertu Knoblochovi uložil dnes Okresní soud v Olomouci podmínku sjednanou se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu. Knobloch dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 16 milionů korun, který bude každý měsíc splácet, a propadnutí 700 tisíc korun.

KRIMI

„Akceptovali jsme jednání obviněného, částečně se doznal hned po zahájení stíhání,“ sdělil státní zástupce Robert Henzel. Knobloch byl ve vazbě.

„Vyjádřil se jako svědek a k trestné činnosti se doznal, to jsou výrazné podmínky pro splnění dohody, zároveň je tam výrazný peněžitý trest,“ řekl Henzel.

„Už bych k tomu v tuto chvíli neměl co dodat,“ uvedl Knobloch, kterému hrozila trestní sazba v rozpětí tři až deset let a jemuž soud také zakázal pohybovat se tři roky kolem veřejných zakázek.

Podle Knoblochova advokáta Jakuba Hlíny nehrál jeho klient v celém složitém případu veřejných dopravních zakázek zásadní roli.

„V průběhu vyšetřování vyplynulo najevo, že role pana doktora nebyla tak zásadní, jak zaznělo u soudu, nebyl hlavou organizovaného zločinu. Skutky, pro které byl souzen, jsou dílčími v rámci jinak rozsáhlé korupční kauzy. To je docela podstatné a umožnilo to sjednání dohody o vině a trestu. Nebyl vrchol pyramidy, nezpůsobil žádnou škodu a pro sebe nepřijal žádný úplatek,“ sdělil Hlína.

Podmínka a pokuta. Soud potrestal zástupce stavební firmy v kauze Austostráda

Takový pohled na někdejšího politika za ODS a vlivného lobbistu ale státní zástupce nesdílí. „Jeho role určitě byla dost významná, protože ačkoli nebyl hlavním organizátorem, byl vedoucím činitelem organizované zločinecké skupiny v určité části,“ reagoval Henzel.

Stejná podmínka pro manažera stavební firmy

Dohodu na stejné podmínce olomoucký soud schválil i pro představitele společnosti Strabag Svatopluka Nováka. K tomu Novák dostal peněžitý trest 450 tisíc korun a zákaz výkonu povolání, zaměstnání a funkcí spojených s veřejnými zakázkami na dobu tří let. Poškozená společnost Porr i obec Slatinky byly stejně jako v Knoblochově případě odkázány na občansko-právní řízení.

V hlavní větvi případu bylo původně obviněno 13 lidí a jedna firma. Knobloch je druhým v pořadí, komu soud schválil v kauze Autostráda dohodu uzavřenou se státním zástupcem. Prvním byl spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala. Také on dostal podmíněný a peněžitý trest a zákaz činnosti.

V olomoucké kauze dopravních zakázek obvinila policie dalších pět lidí a firmu

Kauza Autostráda se týká ovlivňování veřejných zakázek. Aktéři získávali podle obžaloby finanční prospěch z dopravních zakázek pomocí šizení stavebních prací z pohledu použitého materiálu a technologických postupů, nesprávné likvidace nebezpečného odpadu a část profitu i nadhodnocením ceny.

Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let. Kauza byla postavena především na odposleších. Podle žalobce měli účastníci z trestné činnosti prospěch v rozmezí dvou až čtyř milionů korun, škoda se pohybuje v řádu desítek milionů.

Robert Knobloch u olomouckého okresního soudu.
Mezi obviněnými v kauze Autostráda je i exnáměstek hejtmana Michal Zácha (ODS).
5 fotografií

Turnov dokončil výstavbu budovy pro dětskou skupinu, stála přes 21 milionů

Turnov v Českém ráji dokončil výstavbu budovy pro svoji první dětskou skupinu. Náklady přesáhly 21 milionů korun, z toho 18 milionů zaplatí město z dotace...

22. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Zvýšení nájemného: Pravidla, která by měl znát každý majitel

22. září 2025  11:44

