Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

„Akceptovali jsme jednání obviněného, částečně se doznal hned po zahájení stíhání,“ sdělil státní zástupce Robert Henzel. Knobloch byl ve vazbě.
„Vyjádřil se jako svědek a k trestné činnosti se doznal, to jsou výrazné podmínky pro splnění dohody, zároveň je tam výrazný peněžitý trest,“ řekl Henzel.
„Už bych k tomu v tuto chvíli neměl co dodat,“ uvedl Knobloch, kterému hrozila trestní sazba v rozpětí tři až deset let a jemuž soud také zakázal pohybovat se tři roky kolem veřejných zakázek.
Podle Knoblochova advokáta Jakuba Hlíny nehrál jeho klient v celém složitém případu veřejných dopravních zakázek zásadní roli.
„V průběhu vyšetřování vyplynulo najevo, že role pana doktora nebyla tak zásadní, jak zaznělo u soudu, nebyl hlavou organizovaného zločinu. Skutky, pro které byl souzen, jsou dílčími v rámci jinak rozsáhlé korupční kauzy. To je docela podstatné a umožnilo to sjednání dohody o vině a trestu. Nebyl vrchol pyramidy, nezpůsobil žádnou škodu a pro sebe nepřijal žádný úplatek,“ sdělil Hlína.
Podmínka a pokuta. Soud potrestal zástupce stavební firmy v kauze Austostráda
Takový pohled na někdejšího politika za ODS a vlivného lobbistu ale státní zástupce nesdílí. „Jeho role určitě byla dost významná, protože ačkoli nebyl hlavním organizátorem, byl vedoucím činitelem organizované zločinecké skupiny v určité části,“ reagoval Henzel.
Stejná podmínka pro manažera stavební firmy
Dohodu na stejné podmínce olomoucký soud schválil i pro představitele společnosti Strabag Svatopluka Nováka. K tomu Novák dostal peněžitý trest 450 tisíc korun a zákaz výkonu povolání, zaměstnání a funkcí spojených s veřejnými zakázkami na dobu tří let. Poškozená společnost Porr i obec Slatinky byly stejně jako v Knoblochově případě odkázány na občansko-právní řízení.
V hlavní větvi případu bylo původně obviněno 13 lidí a jedna firma. Knobloch je druhým v pořadí, komu soud schválil v kauze Autostráda dohodu uzavřenou se státním zástupcem. Prvním byl spolumajitel stavební firmy Frekomos Dušan Cimala. Také on dostal podmíněný a peněžitý trest a zákaz činnosti.
V olomoucké kauze dopravních zakázek obvinila policie dalších pět lidí a firmu
Kauza Autostráda se týká ovlivňování veřejných zakázek. Aktéři získávali podle obžaloby finanční prospěch z dopravních zakázek pomocí šizení stavebních prací z pohledu použitého materiálu a technologických postupů, nesprávné likvidace nebezpečného odpadu a část profitu i nadhodnocením ceny.
Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let. Kauza byla postavena především na odposleších. Podle žalobce měli účastníci z trestné činnosti prospěch v rozmezí dvou až čtyř milionů korun, škoda se pohybuje v řádu desítek milionů.