Rockové Hranice přivítají německé Freedom Call i české metalové kapely

Hranice na Přerovsku budou příští sobotu patřit fanouškům rocku a metalu, chystá se tam festival Rockové Hranice. V areálu u letního kina během desetihodinového hudebního maratonu vystoupí šest kapel z Česka i zahraničí. Hlavním tahákem přehlídky bude německá power metalová kapela Freedom Call, která nahradí původně avizovanou německou metalovou legendu Rage, která kvůli zdravotním problémům frontmana a baskytaristy Petera Wagnera zrušila účast nejen na hranickém festivalu, sdělili ČTK pořadatelé.
"Freedom Call je německá powermetalová kapela založená v roce 1998 Chrisem Bayem a Danem Zimmermannem. Jsou známí svým extrémně pozitivním stylem, kterému sami říkají happy metal nebo happycore. Kapela vystupuje v zahraničí, ale také často koncertuje v Česku, například na festivalech jako Metalfest v Plzni," uvedla mluvčí pořádajících Městských kulturních zařízení (MKZ) Hranice Liba Mátlová.
Před německou kapelou se na pódiu představí skupina Forrest Jump, která letos slaví 25 let na scéně a fanouškům představí nové album Zítřek být nemusí. "Kapela patří mezi stálice domácí crossoverové scény a za dobu své existence odehrála stovky koncertů po celé republice i na Slovensku. Sdílela pódia s kapelami jako Traktor nebo Arakain a pravidelně se vrací také na hlavní stage festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Jejich koncerty jsou známé obrovskou energií a kontaktem s publikem," doplnila Mátlová.
V programu festivalu nechybí také formace Lautr v čele s frontmanem Jožinem Hladkým, která navazuje na odkaz někdejší studentské kapely Caesar, jednoho z průkopníků melodického heavy metalu v ČR. Chybět nebude ani metalová formace Witch Hammer či poděbradští Rimortis, kteří působí na scéně už 23 let. Nejmladší kapelou festivalu budou ostravští Syridas, kteří přehlídku svým koncertem otevřou. Pětičlenná formace hrající melodic death metal vznikla původně jako sólový projekt zpěváka a kytaristy Jakuba Forsta.
Tradice open-air festivalu Rockové Hranice se obnovila loni, po šestileté odmlce. Festival se poprvé konal v roce 1994, po několikaleté přestávce si jej vzala pod svá křídla MKZ Hranice. Loni přehlídku ukončila heavy metalová kapela Kreyson, vystoupil také Kamil Střihavka s kapelou The Leaders nebo metalová formace Sebastien.