Dívky se do domácnosti matky a jejího partnera v menší obci na Olomoucku nastěhovaly jako čerstvě plnoleté, předtím pobývaly v ústavní péči. Obě jsou mentálně na úrovni dítěte ve věku 9 až 12 let. Právě tato specifická situace podle soudu trestnou činnost umožnila.

Matka podle spisu využila oddanosti mladší dcery a přesvědčila ji, že příjem z prostituce je nezbytný pro chod domácnosti. A to i přesto, že dcery doma odevzdávaly celé své invalidní důchody.

Nabídku sexuálních služeb inzerovala matka na specializovaném webu, návštěvy pak domlouvala ona sama nebo dcera. Peníze kasíroval otčím, jenž se živil jako taxikář. Částky se pohybovaly v rozmezí od 300 do 2 000 korun.

Policie i díky sledování a odposlechům zadokumentovala 34 případů, kdy dívky poskytovaly sexuální služby za úplatu. K odhalení napomohla starší z dcer, kterou matka také nabídla jednomu z klientů. Zážitek ale dívkou otřásl tak, že z domu utekla a informace se postupně dostaly až ke kriminalistům.

Kauzou se už v lednu zabýval olomoucký krajský soud, jenž matku i jejího partnera poslal na 6,5 roku do vězení. Vrchní soud, k němuž se odvolaly obě strany, ovšem dnes ženě trest zmírnil a muži naopak rok a půl přidal. Oběma hrozilo pět až dvanáct let. Kromě toho musejí odsouzení mladší dceři společně uhradit nemajetkovou újmu 300 tisíc korun, starší musí matka zaplatit 100 tisíc.

„Krajský soud nedostatečně zhodnotil duševní stav ženy, sama má sníženou mentální kapacitu na hranici retardace. Naopak její partner svou autoritu využíval k maximalizaci zisku, nezajímal se o důsledky. Jeho jednání bylo vychytralé, chladnokrevné, osoby si omotával kolem prstu,“ zdůvodnil dnes rozhodnutí předseda odvolacího senátu vrchního soudu Roman Raab.

Muž si totiž podle spisu s mladší z dcer vytvořil pouto, jehož využíval k manipulaci. Dívku například chválil, když vydělala u klientů peníze. U soudu však odmítal, že by byl pasákem. Své jednání hájil i tím, že dcera podle něj chtěla otěhotnět. Takovou obhajobu ovšem soud označil za účelovou, navíc nechráněný sexuální styk znamenal i riziko pohlavních chorob.

„Ještě z telefonických rozhovorů z vazební věznice s ní je zjevné, že ji instruuje, jak má vypovídat, aby to pro něj dopadlo co nejlépe a chystá si půdu pro navazující vztah. Tvrdil jí, že do domácnosti investoval půl milionu korun. Staví ji do pozice své partnerky, opakuje, jak ji miluje,“ uvedl státní zástupce Pavel Komár. Proto pro muže požadoval zpřísnění trestu na devět let.

Dívky už s rodiči přerušily kontakt. Jejich ustanoveným opatrovníkem, jenž má zabránit opakování situace, je město Olomouc. Podle znalců nebudou dívky paradoxně díky svému mentálnímu hendikepu trpět doživotními psychickými následky.