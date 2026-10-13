Rozhlasovou Cenu Thálie získá na Prix Bohemia Radio herečka Magdaléna Borová

Letošní Cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Magdaléna Borová. Převezme ji na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, který bude od 18. do 22. října v Olomouci. Loni ocenění získala herečka Lucie Polišenská. Přehlídka nejlepší české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby představí v pěti festivalových dnech 37 finálových děl ve čtyřech soutěžních kategoriích, její součástí jsou i debaty, koncerty či divadlo, sdělila ČTK mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová.
Rozhlasovou Thálii převezme herečka Magdaléna Borová při slavnostním zahájení festivalu v pondělí 19. října. Získá ji za roli Marianne v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana v režii Beaty Parkanové. "Porota vyzdvihla především autenticitu jejího projevu, hereckou přirozenost a schopnost přesvědčivě zachytit proměny ženy procházející různými vztahovými peripetiemi," uvedla Erlebachová. Ve stejný den se Síň slávy Českého rozhlasu rozšíří o další osobnost, udělena bude také Cena Hany Maciuchové.
V pondělí začne i samotná soutěžní přehlídka děl v kategoriích Dokument, Drama, Reportáž a Podcast. Letos bylo přihlášeno 167 děl, z toho 35 dokumentů, 29 dramat, 56 českých a 11 zahraničních reportáží a 36 podcastů. Letošní ročník zároveň připomene deset let soutěžní kategorie Reportáž, která je jako jediná z festivalových kategorií otevřena také zahraničním účastníkům. "Prix Bohemia Radio je jediný festival svého druhu v České republice. Umožňuje podpořit a rozvíjet audio tvorbu v její celé šíři a rozmanitosti. Představuje krásnou ukázku veřejné služby v oblasti kultury, na kterou můžeme být už po desetiletí hrdí," uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.
Kromě soutěžní přehlídky nabídne Prix Bohemia Radio také program pro veřejnost. Festival nabídne mimo jiné natáčení Desítky Pavla Horvátha, setkání s herci Otakarem Brouskem, Martinem Fingerem či Igorem Barešem, panelovou diskusi Žárovky s mladými vědci, divadelní představení Špinarka, koncert zpěvačky Moniky Načevy s kapelou nebo Milana Kňažka a Story s Lucií Šoralovou. V programu je i debata Slovenská lekce o veřejnoprávních médiích na Slovensku. Na Horním náměstí bude od 17. do 26. října otevřena také Kavárna POTMĚ, která nabídne setkání s festivalovými hosty a doprovodný program Žijeme POTMĚ.
Festival Prix Bohemia Radio je mezinárodní soutěžní přehlídka rozhlasové a audio tvorby pořádaná ČRo. Letos se koná již po dvaačtyřicáté a nese podtitul Festival, který musíte slyšet. Přehlídka každoročně přiváží do Olomouce to nejlepší z oblasti dokumentu, dramatu, reportáže a podcastu. Cílem je podporovat originální autorskou tvorbu, představovat nové tvůrčí přístupy a propojovat domácí i zahraniční audio profesionály s veřejností.