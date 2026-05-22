Zástupci obcí odhlasovali, že nechají vypracovat kompletní projektovou dokumentaci. Nová rozhledna nahradí tu souèasnou, která zùstává od øíjna 2023 natrvalo uzavøená kvùli havarijnímu technickému stavu. Vznikla deset let pøedtím.
„Pokud vše pùjde podle pøedpokladù, chtìli bychom stavbu nové rozhledny zahájit pøíští rok, symbolicky sto let od postavení historicky první rozhledny,“ øekl pøedseda mikroregionu Dalibor Koláø, jenž je místostarostou Lutína.
Rozpoèet na výstavbu nové rozhledy bude pøibližnì 15 milionù korun, z toho tøi miliony už pøislíbil Olomoucký kraj. Další statisícové èástky pošlou okolní obce a mìsta.
„O pøíspìvek na stavbu požádáme i další regionální subjekty a instituce, zbývající prostøedky pokryje již pøedjednaný úvìr, který budeme splácet z penìz mikroregionu,“ uvedl Koláø.
|
Rozhledna na Velkém Kosíøi vydržela jen 12 let, kvùli hnilobì pùjde k zemi
Nová rozhledna využije stávající železobetonovou kruhovou spodní stavbu, ve které zùstane zachováno zázemí s obèerstvením. Na rozdíl od pùvodní døevìné vìže bude nová konstrukce ocelová. Nosný systém bude tvoøit soustava svislých sloupù. Pùdorysné zakonèení vyhlídkové plošiny je v návrhu rotováno oproti základnì, takže stavba má podle autorù pùsobit živì a dynamicky.
Podkladem pro projektové fáze zpracuje architektonická studie z dílny brnìnského Ateliéru Unipark.
Turisté budou na rozhlednu stoupat po schodišti obtáèejícím hlavní vìž. Ramena schodištì budou jistit ocelové sloupy a lana. Návštìvníci se tak budou kochat výhledy do krajiny už cestou nahoru. Sklon umožní cestu na vyhlídku i tìm ménì zdatným.
Kruhová vyhlídková terasa se novì posune o dva metry do výšky 27 metrù nad terénem. Celkem bude stavba vysoká 29 metrù. Architekti poèítají s tím, že okolní stromy povyrostou.
|
Rozhlednu na Velkém Kosíøi opravíme a do sezony otevøeme, slibují obce
Práce na vrcholu Velkého Kosíøe by mìly zahrnovat i zkrášlení místa. Stát by tu mohl nový mobiliáø i dìtské høištì.
Aèkoli stará rozhledna zmizí, pùvodní cedulky se jmény tehdejších dárcù zùstanou.
Stará rozhledna poslouží ke cvièení hasièù
„Co se stávající rozhledny týèe, obrátily se na nás složky IZS s žádostí, že by chtìly likvidaci rozhledny použít pro velké cvièení všech složek integrovaného záchranného systému vèetnì zapojení dobrovolných hasièù z okolních obcí. Tuto nabídku jsme uvítali, protože pro nás bude mj. znamenat úsporu nákladù na snesení rozhledny,“ øekl Koláø.
„Podle prvních informací bude èásteènì odstrojené torzo rozhledny zlikvidováno odstøelem, pøesný scénáø a termín prací i cvièení však teprve budeme projednávat. Jisté je to, že se bude z bezpeènostních a taktických dùvodù jednat o akci s pøísným vylouèením veøejnosti,“ doplnil místostarosta mikroregionu.