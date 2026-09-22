Rozšíření provozu na likvidaci aut a kovového odpadu v Prostějově čeká EIA

Plánovaná modernizace a rozšíření provozu společnosti TSR Czech Republic na zpracování autovraků a kovového odpadu nedaleko hlavního nádraží v Prostějově musí projít posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Rozhodl o tom olomoucký krajský úřad. ČTK dnes informaci získala z úřední desky hejtmanství. Pokud firma získá potřebná povolení, chce svůj prostějovský provoz rozšířit v následujícím roce.
Společnost TSR počítá se zdvojnásobením produkční kapacity prostějovského provozu na likvidaci vyřazených aut a kovového odpadu až na 69.000 tun. Proti záměru se na jaře v petici vyslovily stovky obyvatel Prostějova, kteří se obávají dopadů investice na dopravu, hluk i kvalitu ovzduší v okolí provozu. Připomínky vznesla i radnice či spolek Ajdony. Společnost projekt upravila a krajský úřad nyní rozhodl, že bude posuzován podle EIA.
Předložené oznámení TSR podle hejtmanství neposkytlo dostatečné informace o možných dopadech projektu na okolí. Nejasnosti zůstávají zejména ohledně rozsahu a podoby záměru, znečišťování životního prostředí, rušivých vlivů a rozsahu území a počtu obyvatel, které by projekt mohl zasáhnout.
Podle krajských úředníků nelze na základě dosavadních podkladů jednoznačně vyloučit, že záměr bude mít významný vliv na životní prostředí. "Město Prostějov o úplné posouzení dlouhodobě usilovalo. EIA nyní umožní podrobně a odborně posoudit možné vlivy záměru a stanovit případná opatření nezbytná pro další postup," stojí v prohlášení radnice.
Firma TSR plánuje zvýšit roční kapacitu prostějovského provozu na likvidaci vyřazených aut a kovového odpadu z nynějších 32.000 tun, přičemž už nedávno byla zvýšena z předchozích 15.000 tun. Zařízení podle radnice nyní patří mezi nejvýznamnější zdroje hluku v této části Prostějova. "Akustická studie předložená v oznámení konstatuje splnění hygienických limitů, město však upozorňuje na rizikové faktory, které mohou tyto závěry v blízké budoucnosti zneplatnit," uvedl magistrát.
Zařízení společnosti TSR má po plánovaném rozšíření nadále sloužit ke sběru a zpracování autovraků, vyřazených železničních vagonů a kovových odpadů. Součástí projektu je také nová hala pro demontáž vozidel a hala pro barevné kovy.