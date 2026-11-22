Při srážce rychlíku s osobním autem na železničním přejezdu v Prostějově dnes zemřeli dva lidé, kteří cestovali ve vozidle. ČTK to sdělil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Ve vlaku podle informací policie nebyl nikdo zraněn. Kvůli nehodě nejezdí vlaky mezi Prostějovem a Vrbátkami, provoz je zastaven také mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží a Prostějov místní nádraží. České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu, dálkové vlaky jsou odkloněny.
Nehoda se stala krátce před 13:30 na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor. Signalizace byla v době nehody podle Kučery v provozu. "Následkem vzniku mimořádné události v automobilu zahynuly dvě osoby, a to řidič a vedle sedící spolujezdec. Muž na zadním sedadle utrpěl těžké zranění," uvedl Kučera. Policejní mluvčí Libor Hejtman ČTK řekl, že v rychlíku bylo 50 cestujících a žádný z nich nebyl zraněn.
Škoda na vlakové soupravě je odhadnuta na půl milionu korun, škoda na vozidle a železniční infrastruktuře zatím vyčíslena nebyla. Hasiči Správy železnic už odklízejí vrak auta, které rychlík při nárazu zdemoloval. Provoz na trati z Prostějova do Vrbátek by měl být obnoven kolem 19:00.
V pátek v Olomouckém kraji při dopravních nehodách zemřeli dva lidé. Devadesátiletý muž nepřežil střet elektrického tříkolového skútru s osobním autem mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku, v Mostkovicích na Prostějovsku zemřel po srážce s autem sedmapadesátiletý chodec. Od začátku roku při dopravních nehodách v kraji zemřely zhruba dvě desítky lidí.