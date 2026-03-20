Šofér jel po dálnici 220 a přišel o řidičák, dalším dvěma hříšníkům zabavili auta

Autor: stk
  16:12aktualizováno  16:12
Hned tři šoféry, kteří si s předpisy hlavu příliš nelámou, přistihli v těchto dnech policisté a celníci na silnicích v Olomouckém kraji. Jeden uháněl po dálnici rychlostí, jaká patří v Česku jen na závodní okruh, další dva pro změnu opakovaně usedli za volant, přestože mají řízení zakázáno.

Hlídka dálniční policie přistihla na D35 řidiče, který uháněl rychlostí až 220 kilometrů v hodině. | foto: Policie ČR

Až o 90 kilometrů v hodině překročil maximální povolenou rychlost šofér vozu BMW, kterého radarem změřila hlídka ve čtvrtek po 15. hodině na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Ostravu.

„Muž, který nebyl pod vlivem alkoholu, na místě přišel o řidičský průkaz. Policisté přestupek oznámili příslušnému správnímu orgánu, dotyčnému nyní hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení na dobu 6 až 18 měsíců,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Další dva přistižení šoféři o řidičský průkaz přijít nemohou, protože aktuálně vůbec za volant nesmějí, což ovšem nedodržují. Prvního odhalili v úterý celníci na D1, když jel od Přerova na Ostravu. Při kontrole zjistili, že šestačtyřicetiletému šoférovi Škody Octavia platí od loňska až do dubna 2028 zákaz řízení.

Jeho trestní rejstřík přitom dokazuje, že toto opatření neporušil poprvé – obsahuje už 21 záznamů a kromě majetkové kriminality je mezi nimi zastoupen právě i trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Muž porušil zákaz dvakrát během pár hodin

Na místo byli proto přivoláni policisté, kteří si muže převzali. O jeho zadržení informovali okresní státní zástupkyni, jež zároveň souhlasila se zajištěním vozu. Ve čtvrtek pak dostal výtečník u soudu v Přerově půlroční trest vězení, včetně propadnutí auta. „Následovala jeho eskorta do věznice,“ shrnul Hejtman.

Druhý muž svou nepoučitelnost předvedl ještě názorněji. Ve středu ho nejprve v 16 hodin zastavila ke kontrole hlídka na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Když se ukázalo, že nesmí až do letošního září řídit, byla mu další jízda zakázána a po sepsání všech náležitostí byl propuštěn.

„O dvě hodiny později jej však policejní hlídka zastavila, když jel stejným vozem po dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov. Také v tomto případě následně okresní státní zástupkyně souhlasila jak se zadržením muže, tak i se zajištěním vozu,“ přiblížil policejní mluvčí.

Devětačtyřicetiletý muž, jehož trestní rejstřík obsahuje už 18 položek tvořených převážně majetkovou kriminalitou, ale rovněž mařením výkonu úředního rozhodnutí, nyní může putovat za mříže až na dva roky. Na verdikt si počká na svobodě, přičemž soud rozhodne také o tom, zda státu propadne jeho Volkswagen Passat.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OstravskĂˇ zoo spojuje manuly, doufĂˇ v posĂ­lenĂ­ populace tÄ›chto vzĂˇcnĂ˝ch koÄŤek

