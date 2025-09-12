V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

Autor: ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického benzenu je ve znečištěné oblasti méně, než se odhadovalo. Dnes o tom informovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu.

Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. „Cílem je ověřit aktuální množství zbytkového znečištění benzenem uvnitř i vně štětovnicové stěny a zároveň prověřit hydrogeologické podmínky v místě havárie. K tomu je nezbytné dočasně zastavit čerpání podzemních vod, aby se jejich stav ustálil a bylo možné získat přesná data,“ popsala důvod pro zastavení sanačních prací mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Obří požár cisteren s benzenem. Hasiči zůstanou do neděle, vlaky neprojedou týdny

Upozornila na to, že hlavním cílem první etapy sanace bylo odstranění nerozpuštěného benzenu na hladině podzemní vody, který se tam ale již téměř přestal objevovat.

„Množství benzenu v lokalitě je pravděpodobně menší, než se původně odhadovalo,“ dodala mluvčí.

Zastavení sanačních prací je podle Loužecké možné, protože bezprostřední rizika pro obyvatele i životní prostředí jsou nyní omezená na minimum. „Proto je nyní prioritou získání přesných dat o výskytu benzenu v podloží, a v návaznosti na to sestavení plánu dalších sanačních prací s efektivním a pokud možno finančně úsporným výsledkem,“ dodala.

Benzen je hlavně na hladině podzemní vody, ukázaly vzorky u Hustopečí

Data získaná v době odstávky odborníci využijí k aktualizaci analýzy rizik, která bude podkladem pro projekt druhé etapy sanace. Vznikne také projekt pro práce v překlenovacím období mezi první a druhou etapou sanace, uvedla ČIŽP. První etapa sanace je naplánovaná do konce listopadu.

Ekologickou havárii na místě likviduje firma Dekonta. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu čistí filtry s aktivním uhlím. Z místa havárie odborníci podle srpnových údajů odstranili zatím zhruba 110 tun benzenu. Podle odhadu Správy železnic by mohly letos na podzim náklady za sanaci území v Hustopečích nad Bečvou přesáhnout čtvrt miliardy korun.

Pracovníci společnosti Dekonta na místě zatloukají larsenovou stěnu do osmimetrové hloubky, hotových je zatím zhruba třicet metrů délky. (19. března 2025)
Letecký pohled na místo vykolejení nákladního vlaku převážejícího benzen měsíc a tři dny od havárie (31. března 2025)
U Hustopečí nad Bečvou bojují hasiči se zesilující kontaminací vodní nádrže benzenem i speciálním zařízením, pomocí něhož stříkají nad hladinu vodu, aby se zrychlila oxidace chemikálie. (31. března 2025)
U Hustopečí nad Bečvou bojují hasiči se zesilující kontaminací vodní nádrže benzenem i speciálním zařízením, pomocí něhož stříkají nad hladinu vodu, aby se zrychlila oxidace chemikálie. (31. března 2025)
97 fotografií

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala letos 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.

Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy.

Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila. Vláda kvůli likvidaci znečištění benzenem opakovaně prodlužuje u Hustopečí stav nebezpečí. Nyní platí do 24. září.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

V parku u Chodovské tvrze začaly Dny Prahy 11 pestrým kulturním programem a ukázkami činnosti místních sportovních, uměleckých a volnočasových klubů. Nechybí ani pouťové atrakce a velký výběr...

vydáno 12. září 2025  19:12

Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...

12. září 2025  18:52

Heřmánkovice

V Heřmánkovicích nedaleko Broumova byl bagrem poničen německý hřbitov.

vydáno 12. září 2025  18:48

Začalo Pálavské i Znojemské vinobraní, míří na ně desítky tisíc lidí

Otevřením prodejních stánků v centru Mikulova i Znojma dnes odpoledne začaly dvě největší vinařské akce roku na jihu Moravy. Souběh termínů Znojemského...

12. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického...

12. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Letňanské pivobraní. V kulturním kalendáři městské části Praha 18 je pátek 12. září 2025 a následná sobota vyhrazena pivobraní. Kromě dobrého moku návštěvníky čeká bohatý kulturní program, který...

vydáno 12. září 2025  18:11

Na Českobudějovicku se srazila dvě auta, jeden člověk při nehodě zemřel

U Sedlce na Českobudějovicku se srazila dvě auta. Při nehodě zemřel člověk, další dva jsou těžce zranění. Sinice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem je...

12. září 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u...

12. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

V Brně vzniká seriál o atletce Koubkové, ve 30. letech se stala mužem

Režisér Dan Wlodarczyk začal v Brně natáčet seriál Rekordwoman, který vypráví příběh úspěšné české atletky Zdeny Koubkové. Ta otevřeným přiznáním...

12. září 2025  15:51

Česká Skalice

Barunčina škola v České Skalici.

vydáno 12. září 2025  17:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První deka mne trápila rok, říká lektorka patchworku, staré techniky šití

Patchwork je prastará textilní technika. Ženy s její pomocí zachraňovaly látky z roztrhaného oblečení a šily z nich přehozy. Dnes je to koníček, a vznikají tak často i umělecká díla. Jihočeské...

12. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Výkon ojedinělý nejen v Česku, lékaři naráz provedli hned čtyři zákroky na srdci

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) v provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Při jediné operaci úspěšně...

12. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.