Nesbírám knihy, ony sbírají mě, říká básník. Muzeu propůjčil unikátní sbírku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
Obrazy, sochy, bibliofilské tisky i současné knihy o umění nabízí návštěvníkům Muzea umění v Olomouci výstava Revelatio. Čerpá ze sbírek bibliofila, básníka, sběratele výtvarného umění a majitele nakladatelství Arbor vitae Martina Součka. Podle zástupců muzea stojí za nejnáročnějšími vydavatelskými počiny v oboru dějin umění za poslední tři dekády.
Ve sbírce s názvem Revelatio lze vidět i ručně psané a zdobené modlitební knížky z 18. a 19. století. | foto: ČTK

Na výstavě jsou vidění také exponáty z afrického umění.
Výstava je zároveň poctou k jeho loňským šedesátinám, řekli zástupci muzea.

Expozice bude v největším sále muzea v Trojlodí otevřena do konce března. Výstava měla premiéru v Chebu a pokračování v Náchodě, kde se Součkovo nakladatelství na začátku 90. let zrodilo.

„Ty tři zastávky nebyly náhodné, nějakým způsobem jsou spojeny i s Martinovým odborným životopisem,“ uvedl kurátor a autor výstavy Marcel Fišer.

Autor a kurátor výstavy Marcel Fišer.

Cyklus litografií Hugo Steinera knihy Golem, Pražské fantazie.

V Olomouci se nakladatelství Arbor vitae podílelo na mnoha projektech Muzea umění. Reprezentativní publikace vydalo například k výstavě Tajemné dálky - Symbolismus v českých zemích 1880 - 1914 nebo k výstavnímu projektu Rozlomená doba.

„Bráním se tomu vydávat katalogy. Vždy chci, aby výsledkem spolupráce byla kniha, která výstavu přežije. Moc si přeji, aby naše publikace byly chybějícím střípkem do mozaiky dějin umění a měly obecnou platnost,“ podotkl k tomu Souček.

Výstava podle kurátora odráží Součkovu nakladatelskou činnost, sběratelství i jeho osobnost. „Sbírka je velice specifická, soustředí se na celá období, která sbírá v širokém rozsahu. Je tam zastoupena celá řada solitérů,“ doplnil kurátor.

Na návštěvníky čeká také průřez sbírkou Součkových knih, která dokládá jeho bibliofilskou vášeň. Jeho knihovna má podle Anežky Šimkové z Muzea umění kolem 20 000 knih.

„Sbírám knihy, či přesněji knihy sbírají mne, téměř 45 let. V malém řezu knihovnou najdete vedle bibliofilií i skromné, ale velmi vzácné tisky zapomenutých básníků, grafická alba a v neposlední řadě i ručně psané a ilustrované modlitební knížky,“ podotkl Souček.

