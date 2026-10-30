Sbírka harmonik v Litovli byla zapsána do České knihy rekordů

Unikátní soubor více než 300 harmonik a heligonek Jiřího Sedláčka v Muzeu harmonik v Litovli na Olomoucku byl zapsán do České knihy rekordů jako největší sbírka těchto hudebních nástrojů v Česku. Certifikát muzeu udělila Agentura Dobrý den, která publikaci vydává. Na webu o tom informovala litovelská radnice.
Sbírka čítá celkem 330 nástrojů a je v ní zastoupeno přibližně 40 českých výrobců. "K vidění jsou také atypicky vyrobené nástroje, tahací harmoniky starší než 150 let nebo akordeony z Itálie, Německa a Rakouska," uvedlo město.
Muzeum harmonik sídlí v budově Záložny v centru Litovle, otevřeno bylo v červnu 2022. Hudební nástroje městu věnoval místní dlouholetý sběratel Sedláček. Expozice je interaktivní, návštěvníci si mohou vyzkoušet hru na devět vystavených harmonik. Letité hudební nástroje jsou evidovány ve fondu ministerstva kultury.
Sedláček zasvětil harmonikám celý život, sám na ně hraje od dětství. Akordeony, heligonky a atypické harmoniky opravuje a sbírá více než 50 let. V roce 2011 se rozhodl zřídit si doma menší muzeum zaměřené na tento hudební nástroj, aby netradiční sbírku zpřístupnil veřejnosti. Ve dvou velkých pokojích a na chodbě rodinného domu vystavil více než 230 harmonik z Česka, Německa a Itálie. Nejstarší vystavená harmonika se poprvé rozezněla před 150 lety.
O sbírku harmonik se Sedláček pečlivě staral a každý vystavený nástroj měl důkladně zdokumentovaný. Soukromé muzeum provozoval do roku 2021, kdy se sbírku kvůli svému pokročilému věku rozhodl věnovat městu.
Česká kniha rekordů je publikace, která mapuje mimořádné výkony, prvenství, kuriozity a další rekordní počiny v České republice. Od roku 2003 ji vydává pelhřimovská Agentura Dobrý den, která zároveň spravuje Českou databanku rekordů a provozuje Muzeum rekordů v Pelhřimově. Kniha vychází každé tři roky a představuje především rekordy oficiálně zaregistrované v uplynulém období. Agentura jednotlivé rekordní výkony ověřuje a jejich držitelům vydává certifikáty. Dosud poslední, osmé vydání České knihy rekordů vyšlo v roce 2024. Další je plánováno na podzim příštího roku.