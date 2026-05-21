Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Ondřej Zuntych
  12:32aktualizováno  12:32
Sledovat Metro na Googlu
Zatímco v univerzitní Olomouci sdílená kola příští měsíc po šesti letech skončí, hned několik okolních radnic službu od letošního jara naopak zavedlo jako novinku.Sdílená kola poskytovala od roku 2020 v Olomouci společnost Nextbike. Několikrát neúspěšně jednala s městem o příspěvku na provoz, na konci roku 2024 se proto firma z krajského města stáhla. Znovu se v ulicích její bicykly objevily v menším počtu po půl roce loni v květnu, teď ale končí definitivně.

Město dalo milion korun a uživatel platil korunu za minutu jízdy. Po šesti měsících radnice provoz vyhodnotila a rozhodla se výběrové řízení na delší období nevypsat. Nextbike přitom pilotní období s novým ceníkem hodnotila pozitivně.

„I přesto, že pilotní období z naší strany považujeme za úspěšné a v porovnání s ostatními městy v Česku si Olomouc vedla nadprůměrně, rada města se rozhodla – byť v těsném rozdílu 7:6 – nepodpořit bikesharing v dalších letech,“ připomenula nyní firma ve zprávě pro uživatele.

Ukazuje se tak, že nejde jen o výsadu velkých měst. Litovel a Uničov se navíc spojily do jedné oblasti, podobný krok zvažuje do budoucna s okolními obcemi rovněž Lipník nad Bečvou.

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

„Tím pádem si Nextbike můžete užít už jen do konce června, pak kola z olomouckých ulic sklidíme,“ dodala společnost, jež má v krajském městě kanceláře. Zaregistrovaných uživatelů evidovala za celou dobu provozu přibližně 20 tisíc.

Prioritou je MHD, zní z radnice

Části radních vadilo, že by veřejné peníze podporovaly soukromé podnikání. „Nepřipadá nám úplně normální, abychom sanovali hospodářský výsledek soukromého subjektu,“ řekla pro Olomouckou televizi primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

V návrhu výběrového řízení město počítalo s první čtvrthodinou jízdy zdarma a výdajem přes tři miliony korun ročně. „Rozhodně ne všechny skupiny obyvatel tato kola využívají a poměr mezi výší příspěvku, který bychom museli poskytnout, a využívání občany nám nedával smysl,“ dodala s tím, že Olomouc chce podporovat hlavně MHD.

Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá dotovat, proto v červnu 2026 po šesti letech skončí. (květen 2026).
Sdílená kola v Olomouci na konci června 2026 po šesti letech skončí (květen 2026).
Půjčení sdílených kol lze provést přes aplikaci provozovatele. (květen 2026).
Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá dotovat, proto v červnu 2026 po šesti letech skončí. (květen 2026).
Sdílená kola v Olomouci na konci června 2026 po šesti letech skončí (květen 2026).
7 fotografií

Kritici namítali, že městu nevadí třeba dotovat stání pro auta v chystaných parkovacích domech, kde budou náklady na jedno místo představovat několik tisíc korun ročně, ale ani tam nebudou řidiči platit odpovídající cenu. Rozdíl je však v tom, že investorem bude město.

Jinde v kraji se naopak začíná bikesharingu dařit. Zavedený už je s veřejným příspěvkem v Prostějově, kde lidé využívají růžová Rekola, v Přerově mají k dispozici Nextbike. Přerovská kola se vymykají tím, že jsou v jednotném oranžovém designu a navazují na vizuální styl města.

Nextbike se v posledních týdnech uchytila také v Lipníku nad Bečvou, Hranicích, Šumperku, Litovli a Uničově. Poslední dvě zmíněná sídla využila husté sítě cyklotras i rovinatého terénu a spolupracují. Sdílení kol tam funguje od pátku.

„Obě města budou v rámci sdílení propojena, takže bude možné si kolo vypůjčit v Litovli a přejet na něm do Uničova. A samozřejmě i naopak,“ nastínil mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Stejně jako na mnoha jiných místech je i tady prvních 15 minut pro cyklisty zadarmo. „Do projektu jsme vstoupili za podpory Olomouckého kraje. Padesát procent nákladů tak bude platit on,“ řekl litovelský starosta Viktor Kohout (SNK).

Dle registru smluv město zaplatí 560 tisíc korun včetně DPH. Podle zájmu samosprávy rozhodnou o případném pokračování. Stejný záměr má i Lipník nad Bečvou, kde fungují sdílená kola od poloviny března. V rozpočtu město vyčlenilo 700 tisíc korun.

Sdílení kol se rozšiřuje, půjčují se i elektrobicykly. Opava řeší platby zdarma

V nedalekých Hranicích je pak služba od poloviny dubna, město na ni vyhradilo 1,2 milionu. „Chceme motivovat lidi k aktivnímu pohybu a zároveň zvýšit atraktivitu města pro obyvatele i návštěvníky. Projekt sdílených kol přináší ekologickou a rychlou alternativu dopravy pro krátké vzdálenosti. Do budoucna se plánuje propojení i s dalšími obcemi, jež se do projektu již zapojily, jako je například Lipník nad Bečvou,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Od května je na mapě sdílených kol také Šumperk. „Chceme lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak se po městě pohybovat na kratší vzdálenosti, například do práce, školy nebo za službami. Sdílená kola jsou přirozeným doplňkem městské dopravy a zároveň přispívají ke zlepšení životního prostředí,“ komentoval spuštění služby místostarosta Karel Hošek (TOP 09).

Tamní smlouva podepsaná do konce listopadu je na zhruba 930 tisíc korun s DPH.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Senioři získají ve Zlíně dvě jízdy Senior taxi navíc při objednávce on-line

ilustrační snímek

Senioři využívající ve Zlíně Senior taxi mohou od června získat dvě jízdy navíc, pokud si je objednají on-line. Senior taxi v krajském městě funguje téměř rok,...

21. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Porota SuperStar 2026 má brněnskou posilu. Které hvězdy talentová show vystřelila ke slávě?

Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a...

Po pěti letech se na obrazovky vrací legendární SuperStar. Nová řada nabídne známou moderátorskou tvář v podobě Leoše Mareše, hvězdnou porotu v čele s Ewou Farnou a Pavolem Haberou i větší propojení...

21. května 2026  13:13

Uteč, skryj se, bojuj. Studenti učí žáky, jak stavět barikády proti střelci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se...

Žáci 9. B zlínské 17. Základní školy Křiby sedí ve třídě a pozorně sledují muže u tabule, který jim energickým hlasem vysvětluje, jak se zachovat, pokud by se do školy dostal aktivní střelec. Tedy...

21. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Deset a půl roku vězení uložil ústecký krajský soud Karlu Novákovi za věznění a brutální znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku. Za další dvě znásilnění, která byla také součástí obžaloby, mu...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  13:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do H.Králové, poprvé tam bude příští víkend

ilustrační snímek

Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to memorandum o pořádání Aviatické pouti na hradeckém letišti do roku 2030, které dnes...

21. května 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Muzeum umění vzdává poctu tvorbě Jindřicha Štreita,otevřelo výstavu Z města ven!

ilustrační snímek

V roli fotografa i organizátora výstav v Sovinci na Bruntálsku, který se v době normalizace stal významným místem neoficiální výtvarné kultury v...

21. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

S příborem do školy. Havárie střechy vyřadí jídelnu, žáci poobědvají ve třídách

Školní jídelna v Kojetíně vaří podle receptů babiček.

Netradiční závěr školního roku budou mít žáci Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách. Poslední měsíc před letními prázdninami budou muset společně s penálem a učebnicemi přibalit z domova ještě...

21. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Uherské Hradiště prodává tři domy, očekává za ně v součtu desítky milionů korun

ilustrační snímek

Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji tři domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze...

21. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Krajský soud opět zrušil pokutu 10,7 milionu korun od ÚOHS pro autorský svaz OSA

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně podruhé zrušil pokutu 10,7 milionu korun, kterou v roce 2020 vyměřil autorskému svazu OSA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)....

21. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Sdílená kola se v Olomouci těší popularitě, město ale jejich provoz odmítá...

Zatímco v univerzitní Olomouci sdílená kola příští měsíc po šesti letech skončí, hned několik okolních radnic službu od letošního jara naopak zavedlo jako novinku.Sdílená kola poskytovala od roku...

21. května 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Předák sudetských Němců s Wintonem uctí oběti holokaustu, očekává se i protest

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se od 17 hodin zúčastní pietního aktu na nádraží, při němž uctí památku...

21. května 2026  12:32

Letní koncerty v Jihlavě nabídnou směsici stylů, vystoupí i Masta Ace

ilustrační snímek

Letní páteční koncerty v centru Jihlavy nabídnou směsici hudebních stylů od popu po klasiku. Představí se americký zpěvák Masta Ace i houslista Pavel Šporcl....

21. května 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.