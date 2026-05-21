Sbohem, sdílená kola. V jiných městech přibývají, Olomouc je nechce podporovat

Město dalo milion korun a uživatel platil korunu za minutu jízdy. Po šesti měsících radnice provoz vyhodnotila a rozhodla se výběrové řízení na delší období nevypsat. Nextbike přitom pilotní období s novým ceníkem hodnotila pozitivně.
„I přesto, že pilotní období z naší strany považujeme za úspěšné a v porovnání s ostatními městy v Česku si Olomouc vedla nadprůměrně, rada města se rozhodla – byť v těsném rozdílu 7:6 – nepodpořit bikesharing v dalších letech,“ připomenula nyní firma ve zprávě pro uživatele.
Ukazuje se tak, že nejde jen o výsadu velkých měst. Litovel a Uničov se navíc spojily do jedné oblasti, podobný krok zvažuje do budoucna s okolními obcemi rovněž Lipník nad Bečvou.
„Tím pádem si Nextbike můžete užít už jen do konce června, pak kola z olomouckých ulic sklidíme,“ dodala společnost, jež má v krajském městě kanceláře. Zaregistrovaných uživatelů evidovala za celou dobu provozu přibližně 20 tisíc.
Prioritou je MHD, zní z radnice
Části radních vadilo, že by veřejné peníze podporovaly soukromé podnikání. „Nepřipadá nám úplně normální, abychom sanovali hospodářský výsledek soukromého subjektu,“ řekla pro Olomouckou televizi primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
V návrhu výběrového řízení město počítalo s první čtvrthodinou jízdy zdarma a výdajem přes tři miliony korun ročně. „Rozhodně ne všechny skupiny obyvatel tato kola využívají a poměr mezi výší příspěvku, který bychom museli poskytnout, a využívání občany nám nedával smysl,“ dodala s tím, že Olomouc chce podporovat hlavně MHD.
Kritici namítali, že městu nevadí třeba dotovat stání pro auta v chystaných parkovacích domech, kde budou náklady na jedno místo představovat několik tisíc korun ročně, ale ani tam nebudou řidiči platit odpovídající cenu. Rozdíl je však v tom, že investorem bude město.
Jinde v kraji se naopak začíná bikesharingu dařit. Zavedený už je s veřejným příspěvkem v Prostějově, kde lidé využívají růžová Rekola, v Přerově mají k dispozici Nextbike. Přerovská kola se vymykají tím, že jsou v jednotném oranžovém designu a navazují na vizuální styl města.
Nextbike se v posledních týdnech uchytila také v Lipníku nad Bečvou, Hranicích, Šumperku, Litovli a Uničově. Poslední dvě zmíněná sídla využila husté sítě cyklotras i rovinatého terénu a spolupracují. Sdílení kol tam funguje od pátku.
„Obě města budou v rámci sdílení propojena, takže bude možné si kolo vypůjčit v Litovli a přejet na něm do Uničova. A samozřejmě i naopak,“ nastínil mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
Stejně jako na mnoha jiných místech je i tady prvních 15 minut pro cyklisty zadarmo. „Do projektu jsme vstoupili za podpory Olomouckého kraje. Padesát procent nákladů tak bude platit on,“ řekl litovelský starosta Viktor Kohout (SNK).
Dle registru smluv město zaplatí 560 tisíc korun včetně DPH. Podle zájmu samosprávy rozhodnou o případném pokračování. Stejný záměr má i Lipník nad Bečvou, kde fungují sdílená kola od poloviny března. V rozpočtu město vyčlenilo 700 tisíc korun.
V nedalekých Hranicích je pak služba od poloviny dubna, město na ni vyhradilo 1,2 milionu. „Chceme motivovat lidi k aktivnímu pohybu a zároveň zvýšit atraktivitu města pro obyvatele i návštěvníky. Projekt sdílených kol přináší ekologickou a rychlou alternativu dopravy pro krátké vzdálenosti. Do budoucna se plánuje propojení i s dalšími obcemi, jež se do projektu již zapojily, jako je například Lipník nad Bečvou,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
Od května je na mapě sdílených kol také Šumperk. „Chceme lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak se po městě pohybovat na kratší vzdálenosti, například do práce, školy nebo za službami. Sdílená kola jsou přirozeným doplňkem městské dopravy a zároveň přispívají ke zlepšení životního prostředí,“ komentoval spuštění služby místostarosta Karel Hošek (TOP 09).
Tamní smlouva podepsaná do konce listopadu je na zhruba 930 tisíc korun s DPH.