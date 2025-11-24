Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

Rostislav Hányš
  16:22
Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve středu a čtvrtek na Střední škole polytechnické v Olomouci.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.

Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky. | foto: Libor TeichmannMAFRA

Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
Výstava středních škol Scholaris pravidelně nabízí různé praktické ukázky.
12 fotografií

„Pro budoucí studenty i jejich rodiče je ve výstavních prostorách školy připravená ucelená nabídka možností studia v rámci celého regionu,“ sdělila Dagmar Drexlerová z organizačního týmu.

Organizátory akce jsou odbor školství Krajského úřadu Olomouc a Úřad práce Olomouc. Pro návštěvníky je připraveno více než 80 stánků, na nichž se budou prezentovat střední a vyšší odborné školy se sídlem v kraji.

„Stává se příjemnou tradicí, že na Scholaris Olomouc přijíždí i školy se sídlem mimo náš kraj, které budou prezentovat učební a studijní obory, jež se v našem kraji nevyučují,“ doplnila Drexlerová.

Předešlé ročníky výstavy Scholaris

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky technologie výroby potravin.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky budoucích kadeřnic.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky cukrářské výroby.
Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky vyšší odborné a střední školy automobilní.
12 fotografií

Například z Kroměříže přijedou zástupci Střední průmyslové školy mlékárenské, svou nabídku předvede rovněž Vojenská střední škola Moravská Třebová nebo Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli, jež nabídne žákům možnost studovat maturitní obor chovatel cizokrajných zvířat.

Vedle zástupců středních škol budou uchazečům podávat informace o studiu odborníci z olomoucké pobočky Úřadu práce a z odboru školství krajského úřadu. Zájemci se dozvědí, jak jsou různé obory žádané a jaké mají absolventi uplatnění.

Akci navštíví přes tři tisíce žáků a rodičů

V dopoledních hodinách se výstavy účastní především žáci 8. a 9. tříd základních škol spolu s výchovnými poradci a vyučujícími.

„Pracovníci Úřadu práce v Olomouci oslovili kolem sedmdesáti základních škol z kraje a sestavili harmonogram, podle něhož se školy výstavy zúčastní, aby nedocházelo k větší kumulaci žáků,“ podotkla Drexlerová.

V odpoledních hodinách jsou vítáni především žáci se svými rodiči nebo prarodiči, aby získali podrobnější informace o vybraném oboru či škole. V minulých letech dorazilo během dvou výstavních dnů přes tři tisíce žáků a rodičů.

„Vybrat si správné povolání s jistotou, že i po maturitě nebo závěrečných zkouškách bude dobrá uplatnitelnost v praxi a zajímavá a dobře placená práce, to je docela oříšek jak pro žáky samotné, tak i pro rodiče. Scholaris může s výběrem studijního nebo učebního oboru výrazně pomoci,“ vyzdvihl ředitel Střední školy polytechnické Olomouc Aleš Jurečka.

Informace o studiu i uplatnění

V rámci přehlídky škol budou ve třech stáncích prezentovány vybrané směry vzdělávání, které se představí uchazečům ve větším rozsahu činnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

„Pro letošní, 29. ročník byly zvoleny maturitní obory scénická a výstavní tvorba, mechanik seřizovač a učební obor klempíř,“ vyjmenovala Drexlerová.

Školství musí odrážet potřeby pracovního trhu, říká náměstek hejtmana Binder

Na stáncích podporovaných oborů se uchazeči o studium dozvědí podrobnější informace o studiu daného oboru. K dispozici bude seznam všech škol, kde se podporované obory učí, a také seznam oborů, jež jsou Olomouckým krajem podporovány formou stipendií.

Kromě toho budou připraveny workshopy a soutěže jednotlivých oborů. Pro výherce budou nachystány drobné odměny. Ve středu je výstava otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek od 8 do 16 hodin.

„Přijďte se podívat, získat informace a popřemýšlet, kudy se bude ubírat vaše další kariéra, čemu byste se chtěli v budoucnu věnovat. Jedinečná a ucelená prezentace všech škol Olomouckého kraje nabídne to, co potřebujete, což jsou informace a podklady pro rozhodování o budoucnosti,“ zve Drexlerová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

Miroslav Ševčík, lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

Před říjnovými parlamentními volbami svítilo u jihomoravského lídra SPD Miroslava Ševčíka v kolonce bydliště Brno, přestože je jako bývalý děkan Vysoké školy ekonomické v Praze dekády spojený právě s...

24. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Podvod se zájezdy u soudu. Klienti zaplatili, na dovolenou ale nikdy neodjeli

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat případ údajně podvodné cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná Renata Jelínková podle státní zástupkyně podvedla osm desítek klientů. Nabízela jim...

24. listopadu 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Zastávky jako brána do obráceného světa. Praha má atrakci pro fanoušky Stranger Things

Instalace Stranger Things na Albertově láká kolemjdoucí i fanoušky seriálu (24....

Pražské tramvajové zastávky na Albertově a Chodovské v posledních dnech přitahují výraznou pozornost. Objevily se na nich instalace inspirované seriálem Stranger Things, které připomínají vstup do...

24. listopadu 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Prostějov digitalizuje hřbitovy, vznikne interaktivní mapa hrobových míst

ilustrační snímek

Prostějovská radnice chystá inventuru hrobových míst na městských hřbitovech, díky které správci hřbitovů i obyvatelé budou moci využívat interaktivní...

24. listopadu 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecká zoo má po dvou letech mláďata vzácných filipínských jelínků

ilustrační snímek

Liberecká zoo má po dvou letech mláďata vzácných filipínských jelínků. Jeden samec sambara skvrnitého se narodil před měsícem a druhý před dvěma týdny. Oba...

24. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Jablonec získá prostor v bytovém komplexu, vznikne tam dětská skupina

Společnost Byty Jablonec staví komplex Park Podlesí s přibližně 130 byty mezi...

Jablonecký magistrát vstoupí do Bytového družstva Podlesí Jablonec, čímž za symbolických 10 tisíc korun získá prostor v novém bytovém komplexu Park Podlesí v Rýnovicích. Chce tam založit dětskou...

24. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky...

Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve...

24. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Zlínské Muzeum map připravuje výstavu o vojenském mapování

ilustrační snímek

Zlínské Muzeum map připravuje výstavu o vojenském mapování. Současnou výstavu Morava na starých mapách prodlužuje do konce ledna, sdělila ČTK správkyně muzea...

24. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Slovácké divadlo připravuje dvě novinky, rodinné drama a tragikomickou grotesku

ilustrační snímek

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti připravuje dvě nové inscenace, které poprvé představí divákům na začátku příštího roku. Českou premiéru intimního...

24. listopadu 2025  14:39,  aktualizováno  14:39

Hradecký kraj pro rok 2026 počítá s příjmy 20,25 mld. Kč a výdaji 20,07 mld.

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj v navrhovaném rozpočtu na rok 2026 plánuje hospodařit s přebytkem 179,6 milionu korun při celkových příjmech ve výši 20,25 miliardy korun...

24. listopadu 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

AKKO Black Friday Mega Sale: Slevy až 50 %, ideální tipy na vánoční dárky

24. listopadu 2025  16:13

Podpora ruské agrese. Za předvádění mikiny se „Z“ dostal bývalý politik trest

Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích

Pro Pavla Křivku v pondělí Okresní soud v Pardubicích vyměřil šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Bývalý politik minulý rok v dubnu chodil po pardubické třídě Míru v černé mikině s...

24. listopadu 2025  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.