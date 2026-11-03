Sdružení zprovoznilo web s detaily plánovaného zimního areálu na Rejvízu

Organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu spustila web s informacemi k plánovanému běžeckému areálu na Rejvízu na Jesenicku, proti kterému vznikla petice. Internetovou verzi petice podepsalo téměř 2600 lidí. Sdružení na webu zveřejnilo podrobnější parametry projektu, dokumentaci a odpovědi na výhrady jeho odpůrců, kteří se obávají negativního dopadu chystaného areálu na horskou osadu Rejvíz a stejnojmennou národní přírodní rezervaci.
Sdružení chce podle zveřejněných údajů vybudovat na Rejvízu přibližně 1,5 kilometru technicky zasněžovaných běžeckých tras. Jejich využívání má být bezplatné. Sdružení předpokládá technické zasněžování zhruba pět až deset dnů za zimní sezonu. Celkové náklady na projekt činí 12 milionů korun, z toho devět milionů korun má pokrýt už schválená dotace Olomouckého kraje a tři miliony korun zajistí sdružení. Areál má vzniknout do listopadu 2028.
Proti záměru Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu vznikla v říjnu petice. Její autoři upozorňují na možné dopady technického zasněžování, osvětlení, terénních úprav a další infrastruktury na přírodu a historický charakter Rejvízu. Projekt podle nich také zhorší problémy s parkováním v této horské osadě. Požadují proto jeho zrušení a to, aby město Zlaté Hory pro jeho výstavbu neposkytlo pozemky.
Starosta Zlatých Hor Milan Rác (Nezávislí 2026), který bude stát v čele města i v příštích čtyřech letech, dnes ČTK řekl, že radnice od jesenického sdružení dosud nedostala žádné podklady k záměru v osadě Rejvíz. Neobdržela ani petici odpůrců, takže rada a zastupitelstvo zatím nemají o čem jednat.
Projekt podle sdružení nepočítá s vybudováním tribun, budov, závodního zázemí, garáží ani vysokých osvětlovacích stožárů. Vodní a elektrické rozvody mají být pod zemí, zasněžovací zařízení budou mobilní. U osvětlení sdružení připustilo variantu, že nebude použito vůbec. Pokud bude do záměru zahrnuto, má být podle organizace tlumené, mobilní a využíváno pouze v zimě.
Sdružení na webu upřesnilo také předpokládaný zdroj vody pro zasněžování. Prověřuje prostor Studánky pod Orlím vrchem a možnost vybudování přírodě blízkých retenčních nádrží. Organizace zároveň uvedla, že zásobování obyvatel pitnou vodou má mít přednost před technickým zasněžováním a případný odběr může být omezen nebo zcela nepovolen.
Po připomínkách místních obyvatel nemají zasněžované tratě vést bezprostředním okolím rejvízského hřbitova. Pro parkování chce sdružení využít především současné kapacity, případně zhruba 60 míst v soukromém areálu Orlí vrch.
Podle sdružení má záměr pouze zlepšit podmínky pro běžecké lyžování, které v oblasti už dlouhodobě funguje, a to pomocí omezeného technického zasněžování a sezonního osvětlení. Jeho vedení připustilo, že v počáteční fázi přípravy projektu podcenilo komunikaci s veřejností. Později proto uspořádalo dvě veřejné besedy s obyvateli Rejvízu a jednalo také se zástupci petičního výboru.