Se Zdenou Mašínovou se v Olomouci rozloučilo přes 200 lidí, přijeli z celé ČR

Slova jako statečnost, odvaha, noblesa či obyčejná lidská dobrota zaznívala dnes v souvislosti se Zdenou Mašínovou, významnou osobností českého protikomunistického odboje, jejíž pohřeb se konal v Olomouci. Sjelo se na něj přes 200 lidí z celé republiky i zahraničí, zdejší evangelický kostel zaplnili do posledního místa. Rozloučit se přišla nejen rodina a přátelé, ale i disidenti, odbojáři či zástupci armády. Zdena Mašínová, symbol občanské statečnosti a odporu proti totalitě, zemřela minulý týden v 92 letech v Olomouci.
K evangelickému kostelu, kde se smuteční rozloučení odehrálo, měla Mašínová vazbu, chodila sem na bohoslužby a zdejší farář Jan Lukáš ji také často navštěvoval. Vzpomněl, že si během života prošla šikanou, pronásledováním i vězením, přesto šlo o člověka, který se nesklonil před zlem a nebyl zvyklý ohýbat záda. "Když tuto zemi sevřel strach, paní Zdeňka se nebála, tak jak bylo zvykem nebát se v její vlastní rodině. A měla-li snad někdy strach, což je přece lidské, tak se jím nenechala sevřít ani ochromit," uvedl farář.
Mašínová byla dcerou člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína. Jako sestra členů odbojové skupiny bratří Mašínů sdílela odpor vůči komunistickému režimu a po celý život usilovala o zachování památky protikomunistického odboje. Mašínovou kvůli činnosti jejích bratrů Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na Západ, režim perzekvoval, řadu let byla pod drobnohledem StB. Podle Lukáše na sklonku života řešila závažné otázky včetně odpuštění viníkům.
Její bratr Ctirad už nežije, Josefovi je čtyřiadevadesát let a žije v USA. Pohřbu se neúčastnil, do Olomouce však přijely jeho dcery, se kterými měla Mašínová blízký vztah. Ten udržovala do poslední chvíle i s bratrem. Byla s ním denně v telefonickém kontaktu a na sklonku života se s ním spojila i prostřednictvím videonahrávky, uvedl její bratr ve smuteční řeči.
Farář připomněl, že se do poslední chvíle živě zajímala o lidi kolem sebe. "Se zájmem se na ně vyptávala. To, co jí bylo svěřeno, i když šlo o vyloženou maličkost, si pamatovala. A při příštím setkání se na to zeptala. A tak člověk zamýšlel s tím, aby ji povzbudil a sám odcházel povzbuzen," doplnil Jan Lukáš.
Zdena Mašínová byla poslední dobou již upoutána na lůžko. Zemřela v olomouckém domově pro seniory. Naposledy veřejně vystoupila prostřednictvím filmového záznamu na představení Moravského divadla v Olomouci při inscenaci Jejich sestra, která se inspirovala osudy žen v její rodině. Právě jejím poselstvím komorní inscenace končí. "Chtěla bych říci další generaci, aby opravdu byla odvážná, za každých okolností. Sice musí počítat s určitými následky, ale bohužel tak to je a je třeba další generace k tomuto vychovávat. Tak jsme to cítili a velice si vážíme našich rodičů," vzkázala. "Nedá se nic dělat. Já jsem na konci a vy na začátku, tak uvidíte, jak váš život bude pokračovat," dodala Zdena Mašínová.