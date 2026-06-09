Kontroverzní SEFO je blíž, stavba má povolení. Odpůrci změní názor, věří autor

Ondřej Zuntych
  6:03aktualizováno  6:03
Sledovat Metro na Googlu
Příprava stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) nyní po mnoha letech dokráčela k důležitému milníku – projekt získal stavební povolení. Originální návrh výstavního prostoru odkazující svým pojetím na středověkou parcelaci pozemku má vzniknout i pomocí 3D tisku z betonu a jeho barva bude odkazovat na pískovec použitý na protějším kostele. Autor Jan Šépka věří, že i kritici, jichž má zatím stavba nemalý počet, časem uznají přínos stavby pro město, ačkoli nyní budí kontroverze.

SEFO zaplní proluku vedle Muzea moderního umění (MUO), jehož bude součástí. Od myšlenky k realizaci brzy uplynou dvě desetiletí, ministři kultury zemí visegrádské čtyřky v Olomouci slavnostně podepsali zakládací listinu Středoevropského fóra už v roce 2008. Rok nato vytvořil Šépka prvotní studii.

V následujících letech návrh několikrát upravoval, při poslední změně v roce 2020 architekt obrátil svou pozornost k technice 3D tisku budov. Přivedl ho k ní sochař Federico Díaz, jenž tímto způsobem tvoří.

Nadzemní část budovy SEFO tak vybraná stavební firma zčásti postaví pomocí trojrozměrného robotického tisku z vysokopevnostní betonové směsi, takže nebude nutné použít bednění. Zvolená technika umožní také pracovat s podobou betonu.

Vizualizace podoby Středoevropského fóra jak ji pro olomoucké Muzeum umění navrhli architekti Jan Šépka a Václav Derner.
Mezi budovami SEFO, kterých bude celkem pět, se bude nacházet zahrada sloužící k odpočinku.
Moderně pojatý objekt Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) svými proporcemi dobře zapadá do historické zástavby v centru města.
Mezi budovami SEFO, kterých bude celkem pět, se bude nacházet zahrada sloužící k odpočinku.
Mezi budovami SEFO, kterých bude celkem pět, se bude nacházet zahrada sloužící k odpočinku.
17 fotografií

„Naše představa je ladit materiál použitý k tisku do barevnosti pískovce, neboť řada okolních sakrálních i světských staveb má parter právě z pískovce, například kostel Panny Marie Sněžné,“ podotkl Šépka.

Přinese též dvě patra depozitářů

Dalším krokem bude dokončení prováděcí dokumentace. „Bude obsahovat všechny části objektu. Připomenu, že SEFO není jen nadzemní část, ale jedná se o dvě patra depozitářů, což je naprosto zásadní a klíčová věc, protože muzeum má v současné době nedostatečné prostory na skladování své obrovské sbírky.

Jedná se též o úpravu parkánové terasy a části muzejní budovy směrem do Denisovy ulice,“ dodal architekt. Představitelé Muzea umění zatím získání stavebního povolení nekomentovali. „Čekáme, až bude rozhodnutí pravomocné, do té doby to nechceme komentovat,“ řekl mluvčí muzea Tomáš Kasal 12. května.

Lhůta pro podání odvolání byla podle informací na úřední desce magistrátu 15 dnů od doručení účastníkům. Na konci minulého týdne se ale nechtěl k situaci vyjadřovat ani ředitel muzea Ondřej Zatloukal a předeslal, že instituce vše přiblíží v příštích dnech.

Jako dům v domě. Středoevropské fórum vyroste s využitím 3D technologií

Zástupci MUO již dříve uvedli, že jde o jeden z nejkomplexnějších projektů české kulturní scény za mnoho desetiletí. Stavba je rovněž plánovaná v pasivním standardu, pod celým pozemkem je mimo jiné navržené vrtné pole pro tepelné čerpadlo.

V příštích měsících dojde na výběr stavební firmy, zkušenosti s tímto typem výstavby mají podle autora návrhu firmy ze Švýcarska, Francie či Spojených států. Nezbytný bude také archeologický výzkum. Výstavba může trvat i pět let.

Podoba SEFO už roky rozděluje Olomoučany. Olomoucký spolek okrašlovací například požadoval vyhlášení referenda, nicméně město budovu nestaví a rozhodnutí o její podobě tak není na něm.

„Vzhled budovy je velmi kontroverzní. Na to může mít každý vlastní názor, ale je fakt, že velké části obyvatel Olomouce se stavba prostě nelíbí,“ shrnula v minulosti občanská iniciativa SEFO Olomouc na svém webu. Proti podobě byli například i památkáři magistrátu, stavbu ovšem posvětil krajský úřad.

Jinde odpůrci nakonec posílali pozitivní reakce

Negativní ohlasy na podobu stavby její autor vnímá. „Do jisté míry jsem rád, že to lidi nenechává chladnými a vlastně si uvědomují, že v Olomouci vznikne něco mimořádného. Podle mne je ovšem dobré hodnotit stavbu v reálu. Když jsem podobné stavby nebo instalace realizoval v jiných městech, tak i odpůrci mi nakonec posílali pozitivní reakce, když realizaci navštívili,“ řekl Šépka.

Jako známý příklad uvedl instalaci Vnímání v Českých Budějovicích, kde v roce 2016 na zhruba tři týdny uzavřel Samsonovu kašnu do kruhového prostoru a dominantu náměstí přeměnil na „šperk v galerii“.

Olomouc se omluvila architektu Šépkovi, spor o lampy na náměstí pokračuje dál

„Navštívilo ji 36 tisíc lidí a stala se nejnavštěvovanější instalací v České republice toho roku. Věřím, že podobné to bude v Olomouci, kde si lidé při prohlídce objektů zevnitř uvědomí veškeré aspekty. Teď znají jen strnulé obrázky a vyvozují z toho, že jde o brutální podobu stavby,“ dodal architekt.

SEFO bude dalším dílem muzejní čtvrti kolem náměstí Republiky.

„Jde o koncept, jenž propojí rozvoj kulturní nabídky, marketingu a fyzického prostředí v území s koncentrací významných veřejných institucí mezi náměstím Republiky, Biskupským náměstím a Václavským náměstím,“ uvádí Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027.

V roce 2019 česká vláda zařadila SEFO do programu Péče o národní kulturní dědictví a vyčlenila na jeho stavbu téměř 600 milionů korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují. Projekt několika kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi vstupuje do další fáze povolování a...

Celníci zadrželi 800 kilo nelegálního kratomu. Největší záchyt v historii Česka

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka, řekla mluvčí sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina...

9. června 2026  10:24

Projekt Yards Žižkov zahájil prodej bytů

9. června 2026  10:11

Vzácná rytina se po 88 letech vrátí do Benešovy vily v Sezimově Ústí

ilustrační snímek

Vzácná rytina od grafika Václava Hollara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Rytinu...

9. června 2026  8:24,  aktualizováno  8:24

NS: Opatrovníci nejsou jen správci života, měli by pomáhat a respektovat přání

ilustrační snímek

Opatrovníci nesmí vystupovat jen jako správci života a majetku lidí s omezenou svéprávností, ale spíše jako jejich pomocníci. Nejvyšší soud (NS) v novém...

9. června 2026  8:21,  aktualizováno  8:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Invaze žravých kobylek i kosmické mezníky. Nová kniha odhaluje záhady Ašska

Autor knihy o záhadách Ašska Aleš Česal

Kde přesně leží kamenné mezníky s astrologickými symboly Slunce, Měsíce a Jupitera u obce Výhledy na Ašsku, zajímavosti o invazi žravých kobylek, které napadly Ašsko 15. srpna 1693, nebo jaký poklad...

9. června 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Ráno na Budějovické rakev sloužila jako deštník. S pozdravem

vydáno 9. června 2026  9:36

Letňanská radnice bere v potaz náměty místních občanů,
a tak na několika místech této severovýchodní části Prahy zřídila několik osvěžovacích mlžítek. Jedno z nich se nachází
v parku na Staré...

vydáno 9. června 2026  9:36

Kvůli brzkému rannímu vstupu Čechů do MS otevře v Praze několik hospod

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Češi vstoupí do fotbalového mistrovství světa úvodním duelem s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno SEČ. Sledování zápasu nabídne v metropoli hned několik podniků, které otevřou mimo svou standardní...

9. června 2026  9:34,  aktualizováno  9:34

Srazil bratra autem, pak ho zbil golfovou holí. Pokus o vraždu míří k soudu

Najel na něj autem a zbil golfovou holí. Muž brutálně napadl bratra

Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat jednašedesátiletého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti...

9. června 2026  9:34,  aktualizováno  9:34

Boj o život v lepivé pasti. Netopýra zachránili z mucholapky až strážníci

Netopýr se přilepil na mucholapku tak moc, že ho museli zachránit strážníci....

Mucholapka, která obvykle slouží k zachycení obtížného hmyzu, se stala nebezpečnou i pro malého nočního letce. Netopýr se k ní křídly a srstí přilepil natolik, že sám se z jejího sevření nedokázal...

9. června 2026  9:34,  aktualizováno  9:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté od pondělí pátrají po 95letém muži z pardubických Polabin

ilustrační snímek

Policisté od pondělí pátrají po pětadevadesátiletém muži z pardubických Polabin. Rodina seniora naposledy viděla v neděli 31. května u něj doma. Policie...

9. června 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Na čtyřproudovce mimo obec srazilo auto chodkyni, žena zemřela. Policie hledá svědky

Auto se střetlo s chodkyní na výpadovce na Lišov. Mladá žena na místě zemřela.

Tragickou nehodu od nočních hodin vyšetřují policisté z Českých Budějovic. Na silnici od krajského města na Lišov se střetlo auto s chodkyní. Mladá žena zemřela na místě. Policisté nyní hledají...

9. června 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.