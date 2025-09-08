Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Rostislav Hányš
  4:52aktualizováno  4:52
Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až do Šumperka. Na město ani nedaleké Jeseníky od té doby nedá dopustit. Oblíbené cíle svých výletů doporučuje čtenářům v novém seriálu olomoucké redakce iDNES.cz Sem bych vás vzal.
Baskytarista skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák žije od osmi let v Šumperku a...

Baskytarista skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák žije od osmi let v Šumperku a město i nedaleké Jeseníky si zamiloval. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Vpravo v pozadí hora...
Pohled na horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně z roku 2002.
Horní nádrž Dlouhé Stráně z loňského roku.
13 fotografií

„Šumperk mi přirostl k srdci jak svojí atmosférou, tak energií. Mám pocit, že tady nikdo nic nedostane zadarmo a je to cítit i v mentalitě lidí. Obklopují nás nemilosrdné hory, které nic neodpustí. Je to tady úplně jiné než třeba na Hané, kam rád jezdím a znám tam taky spoustu lidí,“ svěřuje se Ondřej Polák.

Logo seriálu Sem bych vás vzal.

Kapela se podle něj před lety zkoušela přestěhovat do Prahy. „Když jsme kvůli muzice zkoušeli s dalšími Radečky žít v Praze, což by mimochodem byla obrovská výhoda, tak jsme to nedokázali a pokorně jsme se vrátili do Šumperka. Nedá se říct nějaká konkrétní věc proč. Je to zkrátka magie místa,“ shrnuje hudebník.

Basák Radečků roky vyráží na výlety a procházky, i když času na rodinu má kvůli kapele málo.

„Máme strašně moc rádi procházku od hájenky pod kopcem Háj nad Šumperkem ke kostelíčku nad nedalekým Bludovem, což je vyhledávané poutní místo a jsou odtamtud krásné výhledy. Tu cestu jsme šli mnohokrát a máme ji rádi v zimě, v létě. Je krátká, je to ale vždycky malé dobrodružství, hlavně pro děti,“ prozrazuje.

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

„Jsou tam různé odbočky, cestičky, takže často a rádi zabloudíme a leckdy ani ke kostelíčku nedojdeme. V tom je to kouzelné. Je to po vrstevnici a chodili jsme tam i s kočárkem,“ popisuje.

Jako další zmiňuje procházku ze Šumperka přes Kotel na pro místní legendární místo zvané Nové domky. V názvu jsou nové, i když lokalita je už desítky let stejná. „Ideální vzdálenost i pro děti. Máme to tam rádi, je tam dobrá restaurace. Je to tam vřelé, rodinné a velmi příjemné,“ doporučuje Polák.

K elektrárně povinně, výhled zastaví srdce i dech

Svým hitem Hory se Radečci přihlásili ke kopečkům, kopcům a horám, především Jeseníkům.

„Milujeme je všichni. Když přijede jakákoli návštěva, kamarádi z hudební branže nebo účastníci našeho Džemfestu a hostíme je tady, tak se jich vůbec neptáme, jestli chtějí, nebo nechtějí, a vyrazíme s nimi na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně,“ říká Polák.

Vysvětlení má velmi osobité. „Když člověk vystoupí na hráz horní nádrže, tak se naskytnou takové výhledy, že se člověku zastaví srdce i dech. Je to zároveň neobyčejná krása a přitom samotné vodní dílo je neskutečná lidská drzost,“ líčí.

Vyznamenání si vážím, ale nepatří jen mně, říká „otec“ elektrárny Dlouhé stráně

„Člověk neví, jestli má lidstvo obdivovat, nebo zatratit, protože udělat takovou zhovadilost jako uříznout hoře vrchol a vydlabat do ní díru je strašné, ale na druhou stranu je to nádhera. I já jsem z toho nadšený,“ vyznává se hudebník.

Na místo chodí i s rodinou. „Loni se nám poštěstilo, když byla nádrž vypuštěná. Na dně byla jenom dodávka geodetů. Je to sranda, vidět v té obrovské nádrži, jak je tam auto směšně malé, jako angličák. Takže Dlouhé stráně se všemi negativy i pozitivy dávám jako povinnost všem, kdo k nám přijedou,“ shrnuje Polák.

Muzikant má ještě rád další výlet v Jeseníkách, z Ramzové na Šerák. „Vyráželi jsme tam už kdysi s rodiči a od té doby je to pro mě obrovská nostalgie. Chodíme buď pěšky, nebo vyjedeme na Šerák lanovkou. Nahoře si v restauraci dám tu jejich šílenou gulášovku v chlebu. Je nezdravá, hnusná a předražená, ale nakonec zase neodolám,“ směje se.

12. dubna 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Obří lavička slouží jako krásná vyhlídka na Žatec

Z lavičky si mohou turisté užít pohled na bývalý Dreherův pivovar i na město jako takové.

8. září 2025  7:59

Loot boxy vtahují děti do hazardu. Gaming už dávno není jen nevinná zábava

Ještě nedávno byl hazard spojován hlavně s blikajícími automaty v zakouřených hernách. Dnes ale stačí zapnout počítač nebo mobil – prvky známé z kasin pronikají i do běžných videoher. Přístup k nim...

7. září 2025  14:54,  aktualizováno  8.9 7:08

Hřbitov v Rumburku hlídají tři nové kamery

Instalací kamer radnice reaguje na stížnosti místních na krádeže květin a dekorací.

8. září 2025  6:59

Levné bydlení v Ústeckém kraji? Realita je jiná, ceny nájmů rostou razantně

Ceny nájmů v Ústeckém kraji neustále rostou, což pro mnoho rodin představuje velkou finanční zátěž. Zatímco v letech 2020 a 2021 se dal byt 2+1 sehnat za 7 až 9 tisíc korun měsíčně, dnes se ceny...

8. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Živě: Nominační večer soutěže STAVBA ROKU 2025

8. září 2025

Povinná zeleň s otazníky. Starostové mají výhrady k nařízení Evropské unie

Do roku 2030 nesmíte snižovat plochy zeleně, a následně je až do roku 2036 musíte dokonce rozšiřovat. To je nařízení pro české obce, s nímž přišla Evropská unie. Na jižní Moravě se týká...

8. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až...

8. září 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Městem piva je Plzeň! Sládci se tu rádi kamarádí s kolegy z oboru a svá výročí slaví speciály

Pivo je příběh. Někdy vypráví o přátelství dvou pivovarů, které v jediném speciálu rozehrají společnou melodii. Jindy připomíná oslavu pěti let, kdy se z nápadu stala tradice a z tradice radost. A...

8. září 2025  4:31

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:42

Policie pátrá po vězni rapotické věznice, který se dnes nevrátil z vycházky

Policie pátrá po dvaatřicetiletém Vojtěchu Horvátovi, vězni rapotické věznice. Po poledni odešel se svojí přítelkyní a vrátit se měl ve 13:00, což se ale...

7. září 2025  19:10,  aktualizováno  19:10

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Asi 150 lidí v centru Brna průvodem vyjádřilo podporu Palestině

Asi 150 lidí se podle odhadu ČTK dnes odpoledne účastnilo propalestinského průvodu centrem Brna. Bušením do prázdných hrnců chtěli podle organizátorů akce...

7. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.