Senátní volby v Olomouckém kraji: ODS má kandidáta pro Přerov, ostatní vyčkávají

Strany a hnutí v Olomouckém kraji zatím s kandidáty do senátních voleb vyčkávají, jméno kandidáta dosud oznámila pouze ODS. V kraji se na podzim budou konat senátní volby v obvodech Olomouc a Přerov, občanští demokraté pro přerovský obvod nominovali radního Petra Navaříka, řekl ČTK předseda regionální rady Petr Sokol. Funkční období končí v přerovském obvodu senátorce Jitce Seitlové (KDU-ČSL) a v olomouckém Marku Ošťádalovi (STAN). Místopředsedkyně Senátu Seitlová už oznámila, že mandát obhajovat nebude.
"V senátních volbách nominuje ODS ve volebním obvodě číslo 63 se sídlem v Přerově jako kandidáta Jakuba Navaříka, vědce, radního města Přerova, loutkáře a člena Sokola. Pro jeho kandidaturu budeme hledat podporu i u dalších nám blízkých politických stran. V případě senátního obvodu číslo 66, který zahrnuje část okresů Olomouc a Šumperk, se kolegové z ODS na Olomoucku rozhodli kandidáta nenominovat," řekl ČTK předseda regionální rady ODS v Olomouckém kraji Petr Sokol.
Lidovci zatím lídra nesdělili. "Naše kandidáty budeme představovat začátkem června," řekl ČTK krajský manažer KDU-ČSL Karel Smetana. Nabídku na kandidaturu dostal podle informací ČTK rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda. "Nabídku jsem dostal, zvažuji ji," řekl ČTK rektor.
Stejně tak kandidáta zatím neohlásilo ani hnutí ANO. Podle šéfa přerovské organizace Petra Vrány se dosud uskutečnily pouze oblastní sněmy, jména kandidátů minimálně do krajského sněmu sdělovat nechtějí. Krajský předseda STAN Michal Ondra ČTK řekl, že jasno bude až v červnu.
Naopak zástupci Pirátů uvedli, že ani v jednom z obvodů kandidáta stavět nebudou. "O možné podpoře jiných probíhají jednání," řekl ČTK koordinátor strany v Olomouckém kraji Jaromír Horký. Zástupci SPD ČTK řekli, že vše je stále ve stadiu příprav.
V přerovském obvodu dosavadní senátorka Seitlová před šesti lety získala 55,90 procenta hlasů, v druhém kole porazila primátora Přerova Petra Vránu (ANO). V olomouckém obvodu zvítězil tehdejší starosta Nákla Marek Ošťádal se 68,76 procenty hlasů, druhý Jan Zahradníček (ANO) získal 31,23 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,5 procenta voličů.