Do komunálních voleb v Olomouckém kraji se na podzim letošního roku zapojí všichni dosavadní starostové či primátoři okresních měst. Většina z nich vyjma Jeseníku bude i lídrem kandidátních listin, zjistila ČTK. Své kandidatury většinou vysvětlují snahou pokračovat v započaté práci na radnicích. S kandidátkami už finišují i ostatní strany a hnutí v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku, v některých městech se uzavírají i nové koalice.
V Olomouci bude post primátorky obhajovat Miroslava Ferancová, která se stala jedničkou na kandidátce hnutí ANO. Pozice primátorky se ujala letos 1. ledna, kdy nahradila tehdejšího primátora a poslance Miroslava Žbánka (ANO). Ten funkci v čele stotisícového města složil kvůli svému říjnovému zvolení do Sněmovny. Ferancová, která byla předtím jeho náměstkyní, se stala první primátorkou v historii Olomouce.
V Přerově bude o znovuzvolení usilovat přerovský primátor a poslanec Petr Vrána, i on se stal lídrem kandidátky hnutí ANO. "Kandidátku už máme hotovou, stavět budeme na našich osvědčených lidech - budou tam kolegové Tomáš Navrátil, Vladimír Lichnovský, Lada Galová či Petr Měřínský. Chceme navázat na týmovou práci, myslím, že jsme ve městě udělali spoustu dobrých věcí, koalice tam fungovala," řekl ČTK primátor Vrána. Potvrdil také, že bude zároveň kandidovat v podzimních volbách na post senátora.
Do komunálních voleb jde v Prostějově také primátor a senátor František Jura, který rovněž obsadil první pozici na kandidátní listině hnutí ANO. Svou funkci bude obhajovat za ANO také šumperský starosta Miroslav Adámek. "Kandidátku máme hotovu, odsouhlasenou ji máme na místní úrovni, ještě to musí schválit celorepublikový výbor. Jsem lídrem kandidátky," potvrdil ČTK starosta.
Kandidovat bude i dosavadní starostka Jeseníku a poslankyně Zdeňka Blišťanová (TOP 09), lídryní kandidátky Jeseník srdcem však tentokrát není. Tou je dosavadní zastupitelka Tereza Vodáková (TOP 09). "Budu na kandidátce, ale nepovedu ji," řekla ČTK starostka. K situaci, kdy by ji voliči případně vykroužkovali, se nechtěla vyjadřovat. "Počkejme, jak dopadnou volby a jak rozhodnou voliči. Velmi ráda bych ale byla v zastupitelstvu v Jeseníku, je tam spousta práce, kterou jsme začali a velmi ráda bych v ní pokračovala," doplnila Blišťanová.
Své kandidátky už uzavírají v pěti okresních městech kraje také ostatní strany a hnutí, vznikají přitom rovněž koalice. Například v Přerově bude pod názvem Změna pro Přerov kandidovat koalice Pirátů, STAN a nezávislých osobností. V Olomouci půjde do komunálních voleb společně hnutí SPD, strany Trikolora a Svobodní ale i koalice TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených.