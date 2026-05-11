Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí

Ondřej Zuntych
  16:32aktualizováno  16:32
Stížnosti na hluk z dálnice po kompletním dokončení D1 na Přerovsku neustávají. Nově se například ozvali obyvatelé Bohuslávek. Lidé čekají na výsledky přislíbených měření, důležitý bude ovšem i termín kolaudace dálnice. Mezitím přerovská radnice jedná o technickém řešení, které by snížilo obtěžující hluk z estakády procházející nad místní částí Dluhonice.

Bohuslávky leží u místa, kde se spojují D1 od Přerova a D35 od Olomouce. „Dálnice byla pod Bohuslávkami ve směru na Olomouc otevřená v roce 1999. Později se udělalo napojení na Přerov a na přípojce D35 a D1 se zvedl most o několik metrů. Máme smůlu, že z jiných stran jde u obce dálnice v zářezu, avšak pod námi je na mostech, jedná se asi o 470 metrů. Provoz je velmi výrazně slyšet, navíc větry často vanou od dálnice naším směrem a nesou hluk přímo k nám,“ řekl starosta obce Jan Jeniš (nez.).

Firma najatá Ředitelstvím silnic a dálnic by měla přijet prověřit hladinu hluku během měsíce.

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

„Měřit se může úterý až čtvrtek, za bezvětří, bude se z toho dělat průměr. Úroveň měření nezpochybňuji, ale největší problémy jsou u nás právě za větru. Navíc pod Bohuslávkami není žádná protihluková stěna. Dovedl bych si představit, kdyby tam stála, případně kdyby byly v břehu vysazené alespoň stromy eliminující hluk,“ dodal starosta.

I v přerovské části Dluhonice, nad kterými prochází dálniční estakáda, je hluk z dálnice velké téma. ŘSD proto lidem na březnovém společném jednání přislíbilo měření. Za problém označují místní mostní závěr, který pod koly aut vydává nepříjemný zvuk. Prověřování takzvaného impulzního hluku však překročení povolených hodnot neodhalilo.

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který způsobuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
První řidiči projeli poslední úsek D1, který se otevřel 19. prosince 2026, po 58 letech od zahájení stavby dálnice.
Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který způsobuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Dálnice D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.
12 fotografií

„Oficiální výsledky certifikovaného měření neprokázaly překročení hlukových limitů. Naměřené hodnoty nejsou ani hraniční,“ uvedl minulý měsíc mluvčí krajské pobočky ŘSD Miroslav Mazal.

Obyvatelé označili takový závěr za výsměch, přesto se ještě mohou upínat k měření hluku z provozu dálnice.

„Čekáme na vhodné podmínky, proto nelze předem avizovat proveditelný proces měření včetně odhadu termínu výsledků. Měření bylo vlivem počasí už dvakrát zrušeno, další pokus plánujeme na tento týden, nicméně předpověď hlásí dešťové srážky,“ doplnil nyní Mazal.

Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá

Výměna mostního závěru není v plánu. ŘSD upozorňuje, že osazený kus je dle dokumentace v pořádku a odpovídá požadavkům. „Není vyloučeno doplnění ‚vaku‘ ze spodní strany mostního závěru, který by měl přispět ke snížení impulzního hluku. Věc je řešena v kooperaci se zástupci města Přerova,“ dodal krajský mluvčí ŘSD.

„Dluhoničtí si určitě nevymýšlejí rázové vlny, které vznikají při přejezdu mostní konstrukce. Jaký bude další vývoj?“ ptal se minulý měsíc na zasedání přerovského zastupitelstva Martin Čechál.

Primátor Petr Vrána (ANO) odpověděl, že město mělo mezitím schůzku s ŘSD a stavební firmou. „Byť měření říkají, že jsme pod normou, bereme impulzní hluk velmi vážně a hledáme technické řešení. Předpokládám, že se ho podaří najít během pár týdnů, a to spolu s Olomouckým krajem,“ řekl. Konkrétní podobu ale zatím nepředstavil.

Pokud by nechtěl úpravy platit státní podnik, je podle něj Přerov připravený spolu s krajem potřebné peníze vynaložit.

Senátorka: Bez kolaudace nejde měřit

Přerovský zastupitel Tomáš Kocourek (ODS), jenž je lékařem, připomenul možné zdravotní potíže související s hlukem. „Mohou nastat poruchy spánku a vznik srdečních arytmií,“ podotkl.

V boji proti hluku se angažuje také senátorka za Přerovsko a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). „Když budou limity překročeny, budeme jednat o tom, zda by tam měla být u dálnice vybudována hluková stěna, případně v případě Bohuslávek náhradní výsadba či opatření v terénu. Nebo je možné také snížení rychlosti, které ale do budoucna situaci úplně neřeší,“ řekla senátorka.

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory parlamentu (19. března 2025)

Připomenula, že dálnice je doposud v prozatímním provozu a není zkolaudovaná. „V Dluhonicích se bude provádět rozsáhlé měření, důležité ale bude, kdy dojde na kolaudaci stavby. Na tom jsme často ztroskotali. Pokud není stavba dálnice zkolaudovaná, mohou být probíhající měření chápána jako orientační a ne zcela závazná. Závaznost nastává až po kolaudaci, pokud bude překročen limit,“ upozornila.

Podle ŘSD má být úsek Říkovice – Přerov zkolaudovaný do konce roku.

Na hluk si stěžují také lidé z Bochoře, ozývali se i obyvatelé přerovské části Vinary. Problém trápí i Krčmaň u dálničního úseku D55 Olomouc – Kokory otevřeného ve stejný den jako poslední část D1.

„Měření u Bochoře je v přípravě a proběhne do letních prázdnin. U Krčmaně jsme zatím neměřili, zde to odhadem vypadá na druhou polovinu roku,“ uvedl minulý měsíc Miroslav Mazal z ŘSD.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Největší sucho bylo v ČR minulý týden, na třetině území zůstává nejhorší stupeň

ilustrační snímek

Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

PĹ™erovskĂ© ĂşĹ™ednĂ­ky ÄŤekĂˇ stÄ›hovĂˇnĂ­, pĹ™esunou se do novĂ©ho sĂ­dla magistrĂˇtu

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování, přes sto úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu. Stěhování...

11. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Na Karláku. Leháro a sluníčko potěší i nejedno srdíčko.

vydáno 11. května 2026  16:45

Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Jedna z nejvytíženějších ulic v Praze se uzavře

Kolony na zúžené D1 při začátku rozšiřování na šest pruhů (194. až 196....

Měsíc a půl by měla být uzavřena Kbelská ulice. Přesně tříkilometrový úsek mezi Novopackou a Cínoveckou. Oprava je nutná, Kbelskou denně projede velké množství kamionů. Od kdy bude klíčový úsek...

11. května 2026  16:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Stížnosti na hluk z dálnice po kompletním dokončení D1 na Přerovsku neustávají. Nově se například ozvali obyvatelé Bohuslávek. Lidé čekají na výsledky přislíbených měření, důležitý bude ovšem i...

11. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Dřív pacienti o ledvinu přicházeli, dnes ji v Liberci robot zachrání

Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...

Liberecká urologie slaví 70 let. Významného posunu dosáhly diagnostické metody, cenným pomocníkem se ukázal robot, díky němuž stoupá počet operací – jsou šetrnější a rekonvalescence pacientů...

11. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Hanácký den v Kroměříži představí zvyky, hudbu, tance a kroje, bude i jarmark

ilustrační snímek

Hanácký den v Kroměříži podeváté představí zvyky, hudbu, tance a kroje z Hané. Součástí celodenního programu v sobotu 16. května budou vystoupení folklorních...

11. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Policie pátrá po pacientovi psychiatrie v Dobřanech, nevrátil se z vycházky

ilustrační snímek

Policie na Plzeňsku vyhlásila pátrání po třicetiletém pacientovi Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Muž se v sobotu nevrátil z povolené vycházky po areálu a...

11. května 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

Na Vyškovsku hoří rodinný dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

ilustrační snímek

V Bošovicích na Vyškovsku se dnes odpoledne rozhořel rodinný dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Událost je zatím bez zranění. ČTK to řekl...

11. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Loutkáři z celé republiky zamíří do Přerova na tradiční setkání

ilustrační snímek

Do Přerova se tento týden sjedou loutkáři na celostátní přehlídku amatérských divadel Loutkářské letnice. Divákům se představí deset souborů z Česka. Na...

11. května 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Smršť ve westernovém městečku. Prachový ďábel nadělal z přístřešku třísky

Ve Westernovém městečku Boskovice na začátku května 2026 zaznamenali jev zvaný...

Fascinující a zároveň děsivou podívanou zaznamenali ve Westernovém městečku Boskovice, kde se vytvořil meteorologický úkaz zvaný prachový ďábel, který připomíná miniaturní tornádo. Vzdušný vír se...

11. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Zvládl všechny nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.

Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší...

11. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.