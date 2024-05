Senior po kolapsu vjel do protisměru, při srážce tří aut se zranili čtyři lidé

„Senior mířící směrem od Olšan na Šumperk vyjel s vozem nissan do protisměru, kde narazil do levé strany protijedoucí škodovky, v níž se nacházela žena se spolujezdkyní, a vzápětí ještě do audi, v němž jel řidič se spolujezdkyní,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Následně senior, jemuž bylo podle informací portálu iDNES.cz téměř devadesát let, vyjel mimo silnici a zastavil v křovinách. Při nehodě utrpěli zranění čtyři lidé, bez újmy na zdraví vyvázla pouze spolujezdkyně ze škodovky.

„Všechny na místě ošetřili zdravotníci záchranné služby a poté je převezli do nemocnice v Šumperku na další vyšetření,“ uvedla Zajícová.

Hmotné škody na autech jsou předběžně vyčísleny na 460 tisíc korun, z toho 300 tisíc spadá na poničené audi. Dechové zkoušky vyloučily u všech, kteří seděli za volanty, jízdu pod vlivem alkoholu.