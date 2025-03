Senzibilové obsadí jeviště. Šumperské divadlo láká na adaptaci bestselleru Pilátové

Protagonisty jsou dva senzibilové obdaření unikátními schopnostmi a nevysvětlitelnou silou, kterou každý využívá jinak. Na prknech se objevují i duchové, či spíše „nemrtví“, a lidé současnosti.

Velká část příběhu se odehrává v současnosti, ale vrací se i zpět v čase až do období čarodějnických procesů. Balancování na hraně mystéria, fantasy, duchovna, pohádky, reality a historie převádí na základě scénáře Markéty Pilátové na divadelní prkna režisér Petr Mančal.

S náročnou látkou Pilátové už má zkušenosti. Před několika lety totiž převedl román do podoby rozhlasové adaptace. Rovněž podle scénáře samotné autorky.

Režisér Petr Mančal pozoruje nácvik inscenace Senzibil: Temná strana Jeseníků podle románu Markéty Pilátové. Autorka Markéta Pilátová pozoruje nácvik svojí inscenace Senzibil: Temná strana Jeseníků.

„Nejtěžší bylo popasovat se s různými historickými rovinami, pro jejichž popisování dává román přece jen větší možnosti. Náročné bylo také vystihnout schopnosti senzibilů, aby to bylo uvěřitelné,“ prozradil režisér. Očekává, že do divadla přijde řada lidí ze zvědavosti. A to těch, kdo četli román.

„Konfrontace románu a divadelní hry se nebojím. Divadelní zpracování rozhodně není audiovizuální podoba knihy. Román je východiskem a inspirací. Řekl bych, že lidé se přijdou podívat na představení inspirované románem Markéty Pilátové,“ shrnul Mančal.

Zkouška inscenace Senzibil: Temná strana Jeseníků podle románu Markéty Pilátové v režii Petra Mančala v Divadle Šumperk. Na snímku Klára Marxová jako Evangelína a Filip Černý

Divadelní scénář svého slavného románu vypracovala Pilátová na základě požadavku šumperského divadla. „Protože se snažíme přinášet i regionální látky, tak jsme autorku oslovili, jestli by román přepracovala do podoby divadelního scénáře. Domluvili jsme se velice rychle,“ popsal dramaturg šumperského divadla Michael Sodomka.

Markéta Pilátová souhlasí. „Udělala jsem to ráda. Vždyť divadelní adaptace je další život tohoto příběhu. A taky jsem dlouho snila o tom, že napíšu divadelní hru,“ vyznala.

Se scénáři svého románu měla již bohaté zkušenosti. Šlo nejen o již zmíněný rozhlasový scénář, ale také scénář filmový, který však zatím čeká na ztvárnění.

Herci šumperského divadla nacvičovali premiéru dramatu Senzibil.

„Při psaní mi hodně pomohl pan Mančal i pan Sodomka. Dá se říct, že byli spolutvůrci scénáře. Navíc Petr Mančal už režíroval mou rozhlasovou hru, takže divadelní verze je logickým pokračováním naší spolupráce,“ objasnila Pilátová.

Autorka patří v současnosti k nejuznávanějším českým spisovatelům a zároveň i nejpřekládanějším. Opakovaně byla nominována na cenu Magnesia Litera a Cenu Josefa Škvoreckého. Žije střídavě ve Velkých Losinách na Šumpersku a v Praze.

Senzibil není letos v šumperském divadle jediná hra s regionální tematikou. Herci začnou brzy připravovat hru Michaela Sodomky Vabank, která představuje životní jízdu vynikajícího šumperského lyžaře Ondřeje Banka. Premiéra bude 31. května.

„Na prknech se odehrají všechny Bankovy milníky včetně legendárních závodů a jeho proslulých pádů, ze kterých se ale vždycky neuvěřitelně oklepal. Sportovec, který sice nevyhrál olympiádu ani světový šampionát, ale byl vždycky svůj a svým přístupem ke sportu a životu si dokázal získat spousty fanoušků, by vydal spíš na román,“ připomněl Michael Sodomka.