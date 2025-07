Na začátku byla loni v listopadu vykradená garáž v Potštátě na Přerovsku. Policisté posléze kvůli dalším případům sestavili pracovní skupinu a začali kauzu s pracovním označením Veterán rozplétat. Zatím je zavedla kromě Přerovska také na Olomoucko a Vyškovsko, věnují se ovšem i dalším okresům.

Dosud je v policejním skladu 35 zajištěných ukradených věcí, jejichž cena se většinou pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Nejdražší je motor Jawa 500 OHC z 50. let za 130 tisíc, nejlevnější řídítka za 1 500. Znalec dosud stanovil celkovou škodu na zhruba 950 tisíc.

Policie při domovních prohlídkách zajistila deset motocyklů, dva rámy motorek i náhradní díly. Je přitom patrné, že zloději se vyznali.

„Sledovali inzeráty na internetových bazarech, případně měli tipy od známých. Věděli, co se kde pohybuje, a někteří měli povědomí o hodnotě věcí i s ohledem na rodinné zázemí,“ řekl vedoucí policejní pracovní skupiny, přerovský komisař Ondřej Balódy.

Policisté sbíráním informací o možných pachatelích odhalili pět dosud netrestaných mužů ve věku od 18 do 21 let z vesnic na Přerovsku a Olomoucku. Obviněni jsou z krádeže a porušování domovní svobody spáchaných ve spolupachatelství, k činům se částečně přiznali. Hrozí jim v krajním případě až pět let vězení. Jeden ze zlodějů byl v době, kdy kradl, ještě mladistvý, bude mu tudíž hrozit jen poloviční trestní sazba.

U zadržení jednoho člena skupiny asistovala zásahová jednotka, stíháni jsou nicméně všichni na svobodě. Peníze získané prodejem ukradených věcí, mimo jiné na burzách a v internetových bazarech, mladíci využívali pro osobní potřebu. Jeden si za ně například koupil auto.

Ve hře je vyšší trestní sazba až osm let

Výnosy z trestné činnosti se policii zadržet nepodařilo, proto využila zákonné možnosti a zadržela mužům jako náhradní hodnotu například jiné motorky nebo nemovitosti, vše v celkové hodnotě přibližně dva miliony korun.

„Sériová trestná činnost není už dnes úplně obvyklá. Případ je zajímavý svou rozsáhlostí, nečekali jsme ji až takovou. Právě opakováním nám ale pomohli, protože každý dělá chyby. Jezdili na krádeže například stejnými vozy,“ nastínil Jaroslav Šulák z přerovského oddělení obecné kriminality.

Muže také při některých akcích, na které vyráželi v různém složení, zachytily kamery. Celkem vnikli do sedmi objektů, do některých i opakovaně. Ukradené věci z místa činu vždy odvezli autem.

Opakování a spolupráce při vloupáních nakonec mohou obviněným přitížit. Pokud policie prokáže působení v organizované skupině, nebo škoda dosáhne hranice milionu korun – což je pravděpodobné, neboť policisté prověřují několik dalších krádeží, jež by mohla mít skupina na svědomí – půjde o zločin se sazbou od dvou do osmi let.

Policisté v rámci vyšetřování také odhalili čtyřiačtyřicetiletého muže, jenž měl některé věci od skupiny odkoupit. Soud u něj ale nepovolil domovní prohlídku, byl tedy propuštěn a není obviněn.

Rozplétání případu je stále teprve na začátku. Kriminalisté například nadále zjišťují, jak přesně skupina ukradené věci rozprodávala, a také komu patří část z ukradených motorek či dílů.

„Kdo na zveřejněných fotografiích pozná svého ‚miláčka‘, ať se s doklady přihlásí na policii,“ vyzval Šulák. Lidé mohou kontaktovat oddělení obecné kriminality v Hranicích a to na telefonním čísle 974 778 470 nebo 974 778 471.