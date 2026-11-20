Šest let starý případ záplav v Brodku u Přerova, kvůli kterým čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti podnikatel Jan Filák a jeho firma, bude muset přerovský soud projednat od začátku. Kauzu mu vrátil loni v říjnu v neveřejném řízení olomoucký krajský soud. Kvůli dlouhodobé nemoci předsedkyně senátu ji dostal v Přerově jiný soudce a strany trvají znovu na celém projednání, řekl ČTK soudce Jan Rektor. Jednání je nařízeno na 10. prosince.
Podle původního verdiktu okresního soudu Filák v osudnou dobu neotevřel stavidla na jezu u svého mlýna, což způsobilo následné povodně v obci. Dostal podmíněný trest a stejně jako jeho firma peněžitý trest. Součástí rozsudku byla náhrada způsobené škody, jež činí zhruba 14 milionů korun. Rozsudek následně krajský soud zrušil v celém rozsahu, případ byl vrácen okresnímu soudu k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí, uvedl soudce Rektor.
Kauza mezitím připadla jinému soudci, důvodem byla dlouhodobá pracovní neschopnost soudkyně Okresního soudu v Přerově, která ve věci dříve rozhodovala. "V návaznosti na to se soud dotázal stran řízení na jejich procesní stanovisko ohledně možnosti přečíst předchozí protokoly o hlavním líčení. Jelikož s tímto postupem nebyl dán souhlas, bude nutné provést hlavní líčení znovu," řekl ČTK soudce Rektor, kterému byla kauza přidělena. Termín jednání stanovil na 10. prosince, v plánu má zejména výslech obžalovaného a předvolaných svědků, doplnil soudce.
Případ zároveň musí dozorovat i jiný státní zástupce. Původního žalobce Davida Pivodu letos v červnu krajský soud pravomocně potrestal peněžitým trestem za přechovávání a užívání anabolik. Kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin to u něj znamená zákaz činnosti.
Záplavy postihly Brodek u Přerova, v němž žije asi 1900 lidí, 14. října 2020. Voda tehdy poničila majetek v sedmi desítkách nemovitostí, zatopila pole, některé ulice a železniční podjezd. Mezi stovkou poškozených je řada seniorů ve vysokém věku, pro které bylo obtížné se s následky záplav vyrovnat.
Rozsudek u přerovského okresního soudu padl v prosinci roku 2024. Filák dostal dvouletý podmíněný trest a pokutu 750.000 korun. Jeho firma Filák Reality dostala peněžitý trest 1,5 milionu korun. Součástí rozsudku byla i náhrada způsobené škody, která činí zhruba 14 milionů korun.
Obhajoba vinu obžalovaných u soudu kategoricky odmítla, žádala zproštění. Filákův obhájce uvedl, že se jeho klient dostal před soud kvůli nekompetenci různých orgánů a obce. Okresní soud ve svém rozsudku odkázal na znalce, podle nichž mohli obžalovaní záplavám zabránit správnou manipulací na jezu Kaláb. Kdyby stavidla byla zvednutá, obec by zaplavena nebyla, uvedl soud.
Proti rozsudku okresního soudu se odvolal obžalovaný, postupně se přidaly i dvě desítky poškozených. Krajský soud rozsudek zrušil loni v říjnu.