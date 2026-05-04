Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Daniel Vachek, ČTK
  16:52aktualizováno  16:52
Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se v pondělí shodli na nutnosti koordinovaného postupu a zaslání společného memoranda ministerstvu pro místní rozvoj. Hlavním bodem sporu je navrhovaný rozsah výstavby a nedostatečné zohlednění místních specifik a zájmů obyvatel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  WEB Větrná energie

Setkání v Moravském Berouně se zúčastnilo celkem jedenáct starostů obcí v oblasti Nízkého Jeseníku, zejména pak z mikroregionů Šternbersko a Rýmařovsko, přičemž právě tyto obce jsou dotčené vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren.

„Proběhlo představení stanovisek jednotlivých obcí, které sdělily své připomínky k aktuálnímu vymezení,“ uvedl předseda Mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek.

Podle něho se obce nestaví proti záměru vybudovat větrné elektrárny, ale zejména proti rozsahu, v jakém je jejich stavba naplánovaná.

„Máme tady smlouvu podepsanou s ČEZ o výstavbě fotovoltaických elektráren, dohodli jsme s investorem lokalitu a počet věží na větrnou energii. Nicméně nesouhlasíme s tím, stejně jako ty místní obce, aby tady v okolí Moravského Berouna vzniklo až 120 věží. Nechceme být centrem větrné energetiky,“ vysvětlil pro iDNES starosta Moravského Berouna Jan Hicz (ČSSD)

Může nás obklíčit přes 120 větrných elektráren, bije na poplach Moravský Beroun

Podobné obavy vyjádřil i starosta Norberčan Stanislav Hudáček (SNK), jehož obec je akcelerační zónou AOV 18 postižena nejvíce.

„Po přepočtu strojů by se v té akcelerační zóně mohlo postavit až 64 strojů, což by na naše území, které je akcelerační zónou AOV 18 postiženo nejvíce, tak 24 kusů,“ uvedl starosta Norberčan Stanislav Hudáček (SNK) s tím, že s výstavbou větrných elektráren město dlouhodobě počítá, nicméně v řádu jednotek kusů.

Jedním z klíčových bodů jednání byla navrhovaná vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby. „Na tomto si myslím, že panuje shoda, že 500 metrů je prostě příliš málo na výškovou dimenzi elektráren, které by se tady mohly vybudovat,“ objasnil Roubínek.

Zároveň některé obce upozorňují na skutečnost, že akcelerační zóny často zasahují do územních plánů obcí. „Tady jednoznačně platí to, že pokud to bude schváleno, tak de facto územní plán dotčených obcí bude muset být přepracován, podobně jako to bylo v minulosti u kanálu Dunaj-Odra-Labe,“ podotkl Roubínek.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Celkem jedenáct starostů obcí z Olomouckého, ale i sousedního Moravskoslezského kraje, se tak na setkání domluvili na společném postupu.

„Zájmy obcí musí být zohledněny“

„Každá obec si uplatní své připomínky sama, protože budou třeba ve větším, podrobnějším rozsahu pro ta místní specifika. Pokusíme se ale najít průnik a dáme společné stanovisko za naše společenství obcí Mikroregionu Šternbersko,“ doplnil předseda s tím, že by tak mělo vzniknout memorandum mezi obcemi, které bude vyjadřovat obecný nesouhlas s rozsahem zón a požadavek na zohlednění místních podmínek.

Vzniklé memorandum zúčastněných obcí by pak podle Roubínka chtěly obce zároveň odeslat společně. „V obecné rovině by mělo hovořit o tom, že nejsme a priori proti, ale požadujeme, aby byly zájmy a stanoviska jednotlivých obcí více zohledněny. Stejně tak, aby bylo zohledněné umístění a podmínky, které v území máme, ale nejsou třeba popsány do akceleračních zón v tomto stádiu,“ doplnil Roubínek.

Větrné turbíny poblíž silnice U.S. Route 77 v jižním Texasu v Lyfordu (6. února...

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá na území Olomouckého kraje s možným vznikem osmi zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren a čtyř oblastí pro snadnější instalaci solárních elektráren. Některé zóny zasahují i do sousedního Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Rychlejší stavbu větrníků chce umožnit na území u Lipiny, Horní Loděnice a Šternberka, v okolí Huzové, Hraničních Petrovic a Jívové či v okolí Moravského Berouna, kde oblast zasahuje i do sousedního Moravskoslezského kraje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo...

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se...

4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím...

4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:57

Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

PamÄ›tnĂ­ schrĂˇnka pĹ™ipomene pohnutou historii Larischovy vily v PardubicĂ­ch.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý...

4. května 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

ilustrační snímek

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího...

4. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Pták se stal hitem na sociálních sítích. Důležité pro jeho záchranu bylo to,...

Chráněná kavka obecná před třemi lety v pražském metru uvízla na dlouhé dva týdny. Případ tehdy vyvolal mimořádnou záchrannou akci, do které se zapojili záchranáři i ochránci přírody, a ukázal, jak...

4. května 2026  16:30

Léky na hubnutí snižují riziko infarktu, ať je pojišťovny hradí, míní kardiologové

ilustrační snímek

Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin....

4. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.