Sexualita ve sportu. Cenné rady k tématu přináší kniha univerzitních vědců

Dalibor Maňas
  5:22aktualizováno  5:22
Návod, jak vytvořit bezpečné prostředí ve sportu, sepsali vědci z Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace poslouží trenérům a sportovním činovníkům, ale také rodičům. Jmenuje se Sexualita ve sportu a je první takto zaměřenou příručkou v zemi.
Fotogalerie3

Sexualita ve sportu je název publikace trojice autorů z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP). Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil a Petr Krol v ní přibližují nejen výsledky výzkumu, ale také modelové rizikové situace, případy z médií i doporučení pro trenérskou praxi a safeguarding ve sportovním prostředí. | foto: Univerzita Palackého Olomouc, Martin Višňa

Autoři nové knihy působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. „Knihu sepsali Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil a Petr Krol, kteří v ní přináší nejen výsledky svého výzkumu, ale také modelové rizikové situace, případy z médií i doporučení pro trenérskou praxi a safeguarding ve sportovním prostředí,“ přiblížil mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Sport a sexualita k sobě podle vědců patří, je ovšem nutné, aby vztahy mezi jednotlivci byly hlavně profesionální s jasně stanovenými hranicemi, zejména v dětském a adolescentním věku.

Sexualita ve sportu je název publikace trojice autorů z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP). Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil a Petr Krol v ní přibližují nejen výsledky výzkumu, ale také modelové rizikové situace, případy z médií i doporučení pro trenérskou praxi a safeguarding ve sportovním prostředí.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Nová publikace může posloužit jako návod, jak bezpečné prostředí v oblasti sexuality nastavit,“ poznamenal mluvčí.

„Nebylo vůbec snadné takto zaměřenou knihu dát dohromady tak, aby byla poučná, odborná a zároveň čtivá,“ upozornila klinická psycholožka Dana Štěrbová.

„Myslím ale, že se nám povedlo vytvořit něco, co je využitelné v rámci safeguardingu na úrovni sportovních svazů a s ohledem na blížící se zavedení dětských certifikátů pro pracovníky s dětmi,“ upřesnila Štěrbová.

Témata z praxe

Autoři se sexualitou ve sportu zabývají přes deset let. „Na 240 stranách otevřeli a dali do kontextu témata, se kterými se trenéři denně setkávají a kterým se ale u nás dosud nikdo v tomto rozsahu odborně nevěnoval,“ poznamenal mluvčí Palackého univerzity.

Z pohledu psychologického a pedagogického, ale i z pohledu trenérské zkušeností se kniha věnuje problematice komunikace, doteků, sexuálního obtěžování a zneužívání nebo groomingu.

„Součástí publikace jsou také doporučení pro prevenci a vybrané safeguardingové dokumenty, například Kodex chování trenéra ve vztahu k sexualitě nebo Desatero bezpečí ve sportu,“ popsal Havrlant.

„Poměrně velký prostor jsme věnovali také některým reálným případům a jejich mediálnímu obrazu. Zajímali jsme se, jak případy dopadly, a analyzovali, jak o nich média informovala a jak byly tyto zprávy vnímány, jestli například nedocházelo ke vzniku morální paniky,“ přiblížil Zbyněk Svozil, plavec a dlouholetý trenér.

Fiktivní psycholog...

Každou tematickou část knihy přitom uzavírá, jako jistý uvolňující prvek, fiktivní sportovní psycholog z Hané Pepe, který předešlý text výstižně shrnuje.

Podezřelé SMS i e-maily prověří speciální web. Má zastavit kyberšmejdy

„Zároveň čtenáři najdou i otázky, které slouží k ověření pochopení toho, co četli, ale především k zamyšlení nad tématy. Naším cílem je totiž i to, aby se sportovní veřejnost naučila o těchto věcech přemýšlet a mluvit,“ přiblížil třetí z autorů, školní a sportovní psycholog Petr Krol.

Kniha, která vyšla u nakladatelství Grada Publishing, byla pokřtěna v úvodu odborné konference Sport a sexualita v trenérské praxi, kterou FTK UP na počátku listopadu již potřetí uspořádala, tentokrát se zaměřením na problematiku transgenderu ve sportu.

„Díky autorům za úsilí, trpělivost a odvahu zpracovat tak důležité téma. Věřím, že je to kniha, která může změnit přístup k sexualitě ve sportu,“ popřál děkan FTK UP, sportovní psycholog Michal Šafář.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Lezci instalují na Černou věž slavnostní osvětlení, dostala i bezpečnostní síť

Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské...

Na ochozu a na střeše klatovské Černé věže jsou v těchto dnech k vidění lezci, kteří na dominantě města instalují nové slavnostní osvětlení. Věž navíc dostala v létě bezpečnostní síť, která by měla...

13. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

„Pečené rukavice“ – vyrábíme jako první v Evropě

13. listopadu 2025  10:10

Lidské plíce nejsou ještěrčí ocásek. Když se „porouchají“, poškozené se neobnoví ani nedorostou

ilustrační snímek

Zkuste si představit, že bydlíte v bytě 3 plus 1. A najednou vám z něho začnou, kousíček po kousíčku, ubourávat. Po centimetrech, po decimetrech. Každým rokem se plocha obydlí zmenšuje. Snažíte se...

13. listopadu 2025

Světový den laskavosti: Laskavost znamená i nezavírat oči. I tiché násilí potřebuje odvahu blízkých

13. listopadu 2025  9:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:49

Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

13. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

13. listopadu 2025  9:39

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

V Lanškrouně začala likvidace velkochovu drůbeže. (13. listopadu 2025)

Likvidace chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, kde se vyskytla ptačí chřipka, začala ve čtvrtek vynášením mrtvých kusů. Během dne bude pokračovat usmrcováním živých slepic a kohoutů....

13. listopadu 2025  9:32

Pozor! Děti v bundách a autosedačkách!

13. listopadu 2025  9:31

Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...

Zlínská radnice chystala proměnu Kudlovské přehrady v centru města na rekreační oblast, kde by mohli lidé trávit volný čas. Loni z její hladiny nechala odstranit chátrající loď. Letos nebo příští rok...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Světový den diabetu 2025: Počet diabetiků roste, umělá inteligence pomáhá řešit nedostatek lékařů

13. listopadu 2025  9:10

Přípravy finišují, v Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice

Technici v Havlíčkově Brodě dokončují přípravu plochy pro veřejné bruslení....

Milovníci bruslení v Havlíčkově Brodě dostanou předčasný vánoční dárek. Město pořídilo speciální mobilní umělé kluziště Glice. S rozměry 25 krát 25 metrů a plochou 625 metrů čtverečních bude největší...

13. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.