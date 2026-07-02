Seznam kandidátů do Senátu v Olomouckém kraji rozšířili také zástupci SPD

Seznam senátních kandidátů v Olomouckém kraji rozšíří zástupci SPD. Na Přerovsku bude o své zvolení usilovat krajský neuvolněný radní a přerovský zastupitel Dan Chromec, v olomouckém obvodu to bude náměstek hejtmana a bývalý poslanec Pavel Jelínek. Oba kandidáty nominovalo a podpořilo vedení SPD na krajské i celostátní úrovni, řekli dnes na dotaz ČTK zástupci krajské organizace. Dosud je známo pro oba obvody šest kandidátů.
V přerovském obvodu se uvolní místo po dlouholeté senátorce Jitce Seitlové (KDU-ČSL), která již kandidovat nebude. Chromec se v něm utká se svými kolegy z radnice - s přerovským primátorem Petrem Vránou (ANO) a radním Jakubem Navaříkem (ODS). Další jména zveřejněna dosud nebyla.
Na Olomoucku bude mít krajský náměstek Jelínek za protikandidáta také svého kolegu, náměstka hejtmana Martina Škurka (ANO). Lidovci pro tento obvod podle informací ČTK nominovali olomouckého rektora Michaela Kohajdu. Funkční období v tomto obvodu končí Marku Ošťádalovi (STAN). Piráti ani STAN senátní kandidátky v žádném z obvodů nestaví.
V přerovském obvodu dosavadní senátorka Seitlová získala před šesti lety 55,90 procenta hlasů, ve druhém kole porazila primátora Přerova Petra Vránu (ANO). V olomouckém obvodu zvítězil tehdejší starosta obce Náklo Marek Ošťádal se 68,76 procenta hlasů, druhý Jan Zahradníček (ANO) získal 31,23 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,5 procenta voličů.