Seznam Zprávy: Interní audit odhalil rozsáhlé manipulace v klinické studii FNOL

Loňská interní prověrka v olomoucké fakultní nemocnici (FNOL) odhalila rozsáhlé úpravy dokumentace lidí zařazených do mezinárodní studie o defibrilátorech. Plná shoda mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému byla zjištěna pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků. Ukázal to již loni interní audit, uvedly dnes Seznam Zprávy. Podle vedení FN Olomouc je zdravotnická dokumentace v pořádku, systém nevykazuje žádná zpětná pozměňování. Případ dál vyšetřuje policie.
Vnitřní audit podle serveru Seznam Zprávy provedli sami lékaři tamního kardiocentra loni v únoru u sedmi desítek olomouckých kardiaků, kteří byli do mezinárodní studie zkoumající smysluplnost implantací defibrilátorů zařazeni. Interní prověrka podle serveru odhalila, že u výrazné většiny pacientů byly v papírové verzi větší či menší úpravy chorobopisu. U jednoho člověka byl například dodatečně dopsán údaj o infarktu, přitom pacient jej neprodělal - ve studii proto neměl co dělat. V jiném případě byl naopak údaj o akutním infarktu zpětně vymazán, přestože pacientovi lékaři o několik dní později implantovali defibrilátor, ačkoliv zákrok se má provádět až s odstupem minimálně tří měsíců.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže korigovat zpět do normálního rytmu. Vedení FN Olomouc dnes uvedlo, že zdravotnická dokumentace pacientů s defibrilátory věrně zachycuje všechny provedené úkony. "Náš elektronický systém nevykazuje žádná zpětná pozměňování. Všichni naši pacienti dostávají tu nejlepší dostupnou péči," řekl ČTK mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
Závěr auditu obdrželo vedení nemocnice loni 17. února. Podle informací Seznam Zpráv s nimi následně pracovali také sekční ředitelé ministerstva zdravotnictví. "Vedení FN Olomouc dostalo od bývalého dlouholetého zaměstnance FN Olomouc a primáře kardiologie Martina Hutyry excelovskou tabulku s daty pacientů, z níž nyní čerpá web Seznam Zprávy a mylně ji vydává za tzv. interní audit. To je nepatřičná a v lékařské praxi neodpovědná manipulace. Zápisy zkoušejícího do studijní dokumentace nemají vliv na zvolený způsob léčby pacienta," upozornil Fritscher.
Vedení FN Olomouc na všechny podněty primáře Hutyry podle Fritschera reagovalo a opakovaně prověřilo zdravotní stav pacientů i jejich lékařskou dokumentaci v elektronickém systému nemocnice. "Porušení postupů lege artis, tedy nejlepší dostupné péče, zjištěno nebylo. Nemocnice také požádala zadavatele studie o její ukončení a o provedení mimořádného auditu studijní dokumentace, který by podnět profesora Hutyry potvrdil, nebo vyvrátil," podotkl Fritscher.
Fritscher upozornil, že podněty od Hutyry se týkají období, kdy byl jako primář za léčebnou péči na I. interní klinice - kardiologické odpovědný a kdy ujišťoval vedení FN Olomouc o tom, že jsou pacienti zdravotně v pořádku. "Po neúspěšném usilování o místo přednosty na této klinice se rozhodl nemocnici koncem loňského roku opustit. Po odchodu z kliniky se bývalý primář dlouhodobě snaží svými aktivitami znejistit pacienty a připravit olomouckou kardiologii o jejich důvěru," dodal.
Případ prověřuje policie kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se podle kriminalistů týká stovek pacientů. Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD. Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.