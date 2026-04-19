Sezonní výstava na hradě Helfštýn přestaví unikáty z kovářské sbírky

Letošní sezonní výstava na středověkém hradě Helfštýně u Týna nad Bečvou na Přerovsku představí návštěvníkům unikáty z hradní sbírky uměleckého kovářství. Expozice ponese název Made in Helfštýn a otevřena bude v galerii hradu příští sobotu, řekl ČTK kastelán Jan Lauro. Akci doprovodí ukázky tvorby uměleckých kovářů či noční prohlídky zrekonstruovaného paláce. Správa Helfštýna se systematickému sbírání umělecko- kovářských exponátů věnuje od roku 1982, kdy byl na hradě první ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Celá kolekce v současnosti obsahuje 1400 exponátů.
"Cílem výstavy je představení nesmírné šíře možností uměleckého zpracování kovu. Divákům nabídne ukázky různých technik, rozmanité tvarosloví, odlišné profily materiálu, volnou i užitnou tvorbu," uvedl kastelán hradu. Autoři vybraní pro výstavu reprezentují českou produkci, své místo zde budou mít také evropští kováři. "Mezi víc než pěti desítkami exponátů převažují figurální plastiky. Díla nepropojují pouze témata jako je fauna, mytické bytosti či pohyb, ale i příležitosti, během nichž sochy vznikaly," doplnil kastelán.
Značná část artefaktů ze sbírky Helfštýna se zrodila v historické hradní kovárně během mezinárodních setkání uměleckých kovářů s názvem Hefaiston, i tato díla budou míst na výstavě značné zastoupení. "Doplní je práce darované, získané při jiných příležitostech, nebo cíleně zakoupené," dodal Lauro. Vystavená díla mistrů černého řemesla doplní také popis tradičních aktivit spojených s uměleckým kovářstvím na hradě. Návštěvníci se na expozici dozvědí informace o Kovářském fóru, nočním kování či kovářských kurzech.
Výstava bude na hradě otevřena v sobotu 25. dubna v 16:00, na odpolední program navážou tematické noční prohlídky z cyklu Palác žije... Večerní atmosféru doplní koncert hudebního dua Kalle a ohňová show skupiny Boca Fuego.
Součástí akce budou ukázky kovářského řemesla na třetím nádvoří. Kromě tvorby hlavní ceny pro hradní akci Klání dobrých duší vznikne během večera také dílo pro Nadaci Huberta Trýsky. Tento umělecký kovář přišel v důsledku autonehody o ruku a po této životní zkušenosti se rozhodl pomáhat lidem s podobným osudem. Podle návrhu Ondřeje Gély vznikne figurální plastika s motivem andělských křídel.