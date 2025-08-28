„Na D35 zasahujeme u dvou dopravních nehod u Palonína na Šumpersku, kde kvůli spadlému stromu došlo k poškození osobních vozidel. Komunikace je průjezdná jedním jízdním pruhem, řidiče prosíme o ohleduplnost,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.
„Zasahujeme v Litovli a v Mladějovicích na Olomoucku, kde zase vítr poškodil střechy na dvou rodinných domech,“ doplnila mluvčí. „Zabezpečíme je tak, aby plechové části nehrozily pádem,“ doplnila.
„V Lazníkách na Prostějovsku a v Hlubočkách na Olomoucku řešíme stromy spadlé na dráty elektrického vedení a spolupracujeme s pohotovostními službami,“ doplnila mluvčí.
|
Silný vítr zlomil v Jeseníku dvacetimetrový strom, spadl na budovu školy
Podle čtenářů iDNES.cz spadl strom také na silnici mezi obcemi Řepová a Maletin na Šumpersku, takže byla neprůjezdná.
„Měli jsme několik oznámení o popadaných stromech na Olomoucku, Kolem poledne to začalo a fouká doteď, takže stále jezdíme k dalším událostem,“ popsal mluvčí policie Libor Hejtman.