Hasiči v Olomouckém kraji dnes od rána kvůli silnému větru likvidují stromy, které spadly na silnice, chodníky či do drátů elektrického vedení. Dosud evidují téměř 30 zásahů, uvedla na síti X mluvčí hasičů Lucie Balážová.
"Ve Vápenné jsme provizorně zajistili utrženou střechu. V Jeseníku řešíme lípu ve vodní tvrzi. Zasaženo je hlavně Jesenicko," uvedla mluvčí.
V sousedním Zlínském kraji dnes hasiči do 14:00 evidovali 15 událostí spojených se silným větrem. Nejvíce zásahů bylo na Uherskohradišťsku, devět. Téměř ve všech případech šlo o stromy popadané na komunikace, v jednom případě spadl strom na koleje. "Na Vsetínsku strom spadl na chatu a poškodil střechu. Nikdo při událostech nebyl zraněn," řekl ČTK mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Meteorologové na dnešek předpovídali v Olomouckém kraji od vyšších poloh a na Jesenicku čerstvý vítr s nárazy 55 až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů za hodinu. V noci na pondělí by nárazy mohly být o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Ve Zlínském kraji na dnešek meteorologové předpovídali čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu, ve vyšších polohách kolem 70 kilometrů za hodinu. Odpoledne by měl vítr pozvolna slábnout.