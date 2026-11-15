Hasiči v Olomouckém kraji likvidují kvůli větru stromy spadené na komunikacích

Autor: ČTK
  14:54aktualizováno  14:54
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hasiči v Olomouckém kraji dnes od rána kvůli silnému větru likvidují stromy, které spadly na silnice, chodníky či do drátů elektrického vedení. Dosud evidují téměř 30 zásahů, uvedla na síti X mluvčí hasičů Lucie Balážová.

"Ve Vápenné jsme provizorně zajistili utrženou střechu. V Jeseníku řešíme lípu ve vodní tvrzi. Zasaženo je hlavně Jesenicko," uvedla mluvčí.

V sousedním Zlínském kraji dnes hasiči do 14:00 evidovali 15 událostí spojených se silným větrem. Nejvíce zásahů bylo na Uherskohradišťsku, devět. Téměř ve všech případech šlo o stromy popadané na komunikace, v jednom případě spadl strom na koleje. "Na Vsetínsku strom spadl na chatu a poškodil střechu. Nikdo při událostech nebyl zraněn," řekl ČTK mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Meteorologové na dnešek předpovídali v Olomouckém kraji od vyšších poloh a na Jesenicku čerstvý vítr s nárazy 55 až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů za hodinu. V noci na pondělí by nárazy mohly být o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Ve Zlínském kraji na dnešek meteorologové předpovídali čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu, ve vyšších polohách kolem 70 kilometrů za hodinu. Odpoledne by měl vítr pozvolna slábnout.

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