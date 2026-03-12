Největší evropská výprava fanoušků Sigmy. Expres do Mohuče je téměř vyprodaný

Během pár hodin téměř vyprodáno. Fotbalová Olomouc vyhlíží ve čtvrtek 19. března odvetu osmifinále Konferenční ligy v německé Mohuči a může se těšit na obrovskou diváckou podporu. Klub už dříve uvedl, že zájem fanoušků o evropský výjezd je enormní, proto také Sigma vypravuje speciální fanouškovský vlak do Německa. Fandové slova klubu potvrdili. Vypadá to, že zaplní všech čtrnáct vozů.
Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále Konferenční ligy.

„Do vlaku zbývají poslední místa, spíš jednotky než nějaké vyšší desítky,“ informoval redakci iDNES.cz mluvčí klubu Jiří Fišara ve čtvrtek dopoledne.

Vlak by měl z Olomouce do Mohuče dopravit ve čtrnácti vagonech zhruba 750 fanoušků. „Jeden vagon je skladový, ale zbylých třináct je pro fanoušky. Zároveň máme informace, že se další fanoušci chystají do Německa po vlastní ose,“ prozradil Fišara.

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Do sektorů hostů v Mewa Areně, jež celkově pojme přes 33 tisíc fanoušků, by tak měla dorazit zhruba tisícovka olomouckých příznivců. Podle informací z klubu by mělo jít o největší evropskou výpravu fanoušků v dějinách klubu. Rekord dosud drželo utkání Sigmy v Hamburgu, kam se v roce 1991 vypravilo cca 800 sigmáků.

„Bude tudíž záležet na tom, kolik lidí se doopravdy přidá po vlastní ose,“ připomněl Fišara. I přes početný výjezd ale stejně bude hostující sektor v Mohuči nezaplněný, kvóty Unie evropské fotbalové asociace totiž nařizují, že hostující fanoušci musí dostat pět procent z kapacity stadionu, což odpovídá zhruba dvěma tisícům míst.

„Nejvíce fanoušků v aktuální sezoně vyjelo do Florencie, to bylo zhruba 320 lidí. Na předkolo play off do Lausanne dorazilo na konci února asi 250 fandů,“ spočítal koordinátor fanoušků Sigmy Zbyněk Müller.

Vlak vyrazí z olomouckého hlavního nádraží ve středu ve 23.45 a krátce poté zastaví v Zábřehu. „Modro-bílý expres“ zastaví i v Praze v Holešovicích, kam dorazí ve 2:15. Do cílové destinace pojede vlak cca dvanáct hodin.

„Předpokládaný příjezd do Mainzu je ve čtvrtek 19. března okolo poledne. Fanoušci budou mít následně volný program. Stejně jako na všech evropských výjezdech je v plánu sraz a společný pochod na stadion,“ uvedl Fišara. Bezprostředně po skončení zápasu bude následovat přesun na vlakové nádraží a zpáteční cesta do Olomouce.

Klub spustil prodej balíčků ve středu ve 14.00, do hodiny byla většina lístků pryč. Balíčky se pohybovaly v cenové relaci 2 270 Kč až 2 470 Kč v závislosti na tom, zda je lístek do první či druhé vlakové třídy. V ceně je kromě místenky také vstupenka na zápas a blíže nespecifikovaný dárek.

Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila

Zájem fanoušků o potenciální vlakový výjezd začal olomoucký celek zjišťovat hned po oznámení losu. A protože se nezávazně přihlásilo zhruba 600 fandů, potvrdila Sigma na začátku minulého týdne, že se vlakový výjezd opravdu uskuteční.

Osmifinále Konferenční ligy se hraje na dva zápasy. První utkání na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. března začne ve 21.00. Odveta v Německu se uskuteční za týden od 18.45. První „Modro-bílý expres“ už vyslal klub na finále Českého poháru v roce 2012 do Plzně, kam se vydalo zhruba 1200 sigmáků. O rok dříve do Jihlavy, taktéž na finále poháru, to bylo dokonce 2000 fanoušků.

