Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Krajský policejní mluvčí Libor Hejtman odmítl případ blíže komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování.
Město dnes informace o kauze včetně jména stíhané ředitelky zveřejnilo také na svých webových stránkách. Podle zástupců radnice se žena údajně obohatila nejméně o 403 tisíc korun v době od ledna 2018 do ledna 2023.
„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebylo možné dříve poskytovat žádné informace, aby nedošlo k maření vyšetřování. Policii od počátku poskytujeme součinnost,“ uvedl radní Jakub Navařík (ODS).
Podle zástupců magistrátu město v celém procesu postupovalo s maximální pečlivostí a opatrností.
„Způsob, jakým měla být škoda způsobena, nebylo možné odhalit běžnými kontrolními mechanismy. K jejímu odhalení byly potřeba nástroje, které má k dispozici pouze Policie ČR,“ doplnil radní Navařík.
Nespokojení rodiče již dříve poslali městu petici s více než stovkou podpisů kvůli údajné neřešené šikaně. Požadovali tehdy, aby nyní stíhaná ředitelka, odstoupila z funkce.
Česká školní inspekce školu kontrolovala na konci loňského roku. Šlo o údajnou šikanu jednoho ze žáků.
„Podnět byl nakonec odložen, protože rodiče dali žáka na jinou školu, město ředitelku odvolalo a byl vyhlášen konkurz na novou ředitelku. Věříme, že se situace zklidní,“ sdělil dnes na dotaz redakce iDNES.cz náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.
Oficiálním důvodem pro odvolání někdejší ředitelky bylo to, že jí končilo šestileté funkční období.
Na základě výběrového řízení působí od 1. srpna ve škole nová ředitelka Monika Ministrová. „Bylo velmi náročné nastupovat do tak rozjitřené situace. Doufám, že vše bude co nejdřív dořešeno,“ řekla pro iDNES.cz Ministrová.