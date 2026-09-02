Sloup Nejsvětější Trojice je po dvou letech bez lešení, drobné opravy pokračují

Odborníci se do restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice pustili na jaře 2024. Opravili kamennou výzdobu, která měla poškozený povrch, zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Oprava zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
„Ještě nás čekají například práce v prostoru kaple, na balustrádě a schodišťových stupních,“ uvedl akademický sochař René Tikal, který má renovaci sloupu na starost. Závěrečná část oprav zabere zhruba dva měsíce. Technici poté opraví osvětlení památky.
Oprava památky měla původně trvat až do Vánoc. „Zhotovitel je ale rychlejší. Od října pak začne mizet i celé staveniště, následovat by ale měly ještě práce na obnově osvětlení památky UNESCO,“ sdělil náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).
Více než dvouletá rekonstrukce Sloupu Nejsvětější Trojice bude stát zhruba 30 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace. Poslední velká obnova barokního sloupu, který patří mezi hlavní turistická lákadla Olomouce, trvala téměř rok a půl a skončila v roce 2001.
Odborníci tehdy kromě jiného sundali sochy, které byly v havarijním stavu. V následujících letech podstoupila památka několik dalších odborných zásahů.
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Opět v plné kráse. Sloup Nejsvětější Trojice opraví dřív, lešení brzy zmizí
Sloup je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. Na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Barokní sloup postavili v letech 1716 až 1754. Sousoší díky zápisu na seznam UNESCO přitahuje turisty z celého světa, do Olomouce kvůli tomu míří i návštěvníci z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje.