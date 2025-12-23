„Unikátní sluneční mísa s malovaným ornamentem je zásadním sbírkovým předmětem s čestným místem v expozici, ale i vědecky hodnotným vodítkem k poznání symboliky a náboženských představ starší doby železné,“ popsal význam artefaktu archeolog David Parma.
Původní část vzácné mísy našel před více než 120 učitel Antonín Telička. Tento kus je vystaven v Muzeu Komenského v Přerově, mísa je zrekonstruovaná a chybějící – nově nalezená – část je v muzeu nahrazena sádrou.
„V současné podobě je nádoba z muzea evidentně doplněna sádrou a do chybějícího výseku patří přesně náš zlomek – odpovídá průměr okraje i rozložení výzdobných prvků,“ podotkl Parma.
Jenže to má háček. Ačkoliv se logicky nabízí nově nalezený kus dosadit do již vystavovaného zbytku, podle Parmy ke spojení dílů nedojde.
„Zatímco doplněný Teličkův exemplář mísy je a zůstane majetkem Muzea Komenského v Přerově, nově objevený kus díky jasně daným pravidlům patří Olomouckému kraji a stane se po konečném zpracování výzkumů součástí sbírek Muzea a galerie v Prostějově. Fyzického slepení obou částí se tedy asi v blízké budoucnosti nedočkáme,“ řekl Parma.
Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy Olomoucký kraj i přerovské muzeum, které mimochodem zřídilo právě hejtmanství, ani jedna instituce ovšem během úterního dopoledne na dotazy nereagovala.
Archeologové našli část sluneční mísy v největším hrobu z doby železné, který u Němčic odkryli. „Hrob nesl zcela neklamné známky předchozích výzkumů, v zásypu ovšem i tak zůstalo poměrně mnoho přehlédnutých nálezů,“ poznamenal archeolog.
„Přesně po sto letech od úmrtí Antonína Teličky se tak díky stavbě nové železniční tratě podařilo dohledat hrob, z nějž sluneční mísa pochází, což má zásadní vědeckou hodnotu,“ těší archeologa Parmu.
Experti díky tomu znají rozměry hrobu, jeho konstrukci a mají indicie, že původně šlo o hrob, do kterého bylo uloženo nespálené tělo, což je unikát. „Dokonce i víme jakým způsobem byl hrob zřejmě nalezen, částečně ho totiž porušil zářez úvozové polní cesty,“ sdělil Parma.