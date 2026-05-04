K nehodě došlo v pondělí po sedmé hodině ranní na silnici II. třídy č. 369. „Řidič motocyklu značky BMW na přímém úseku komunikace předjížděl nákladní soupravu tvořenou tahačem s návěsem. Během tohoto manévru došlo k čelnímu střetu s protijedoucím vozidlem, které jelo směrem na obec Branná,“ upřesnila policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Řidič motorky skončil mimo komunikaci. „I přes snahu záchranářů motorkář na místě následkům zranění podlehl,“ uvedla Zajícová.
Rovněž sedmačtyřicetiletý řidič osobního auta a jeho čtyřicetiletá spolujezdkyně skončili se zraněními v nemocnici v Jeseníku. Na vozidle vznikla podle odhadu policistů škoda za 300 tisíc korun a na motorce 200 tisíc korun. „S řidičem osobního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ řekla mluvčí Zajícová.
„V souvislosti s nehodou byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ doplnila policejní mluvčí.