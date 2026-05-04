Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Autor: hvl
  15:42aktualizováno  15:42
Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do protijedoucí Škody Superb jezdce odhodil mimo silnici, na místě zemřel. Motocykl se rozletěl na několik kusů.
Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho stroj se po nárazu rozletěl na kusy. (4. dubna 2026) | foto: PČR

Posádka osobního auta skončila po nárazu motorkáře v nemocnici. (4. dubna 2026)
Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...
Motocykl značky BMW se po nárazu ve vysoké rychlosti rozletěl na kusy. (4....
Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. (4....
5 fotografií

K nehodě došlo v pondělí po sedmé hodině ranní na silnici II. třídy č. 369. „Řidič motocyklu značky BMW na přímém úseku komunikace předjížděl nákladní soupravu tvořenou tahačem s návěsem. Během tohoto manévru došlo k čelnímu střetu s protijedoucím vozidlem, které jelo směrem na obec Branná,“ upřesnila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Posádka osobního auta skončila po nárazu motorkáře v nemocnici. (4. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

Řidič motorky skončil mimo komunikaci. „I přes snahu záchranářů motorkář na místě následkům zranění podlehl,“ uvedla Zajícová.

Rovněž sedmačtyřicetiletý řidič osobního auta a jeho čtyřicetiletá spolujezdkyně skončili se zraněními v nemocnici v Jeseníku. Na vozidle vznikla podle odhadu policistů škoda za 300 tisíc korun a na motorce 200 tisíc korun. „S řidičem osobního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ řekla mluvčí Zajícová.

Nepřipoutaných obětí nehod rok od roku přibývá. Nedisciplinovanost je stále stejná

„V souvislosti s nehodou byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ doplnila policejní mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo...

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se...

4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím...

4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:57

Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

PamÄ›tnĂ­ schrĂˇnka pĹ™ipomene pohnutou historii Larischovy vily v PardubicĂ­ch.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý...

4. května 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

ilustrační snímek

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího...

4. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Pták se stal hitem na sociálních sítích. Důležité pro jeho záchranu bylo to,...

Chráněná kavka obecná před třemi lety v pražském metru uvízla na dlouhé dva týdny. Případ tehdy vyvolal mimořádnou záchrannou akci, do které se zapojili záchranáři i ochránci přírody, a ukázal, jak...

4. května 2026  16:30

Léky na hubnutí snižují riziko infarktu, ať je pojišťovny hradí, míní kardiologové

ilustrační snímek

Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin....

4. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.