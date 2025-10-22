Až o pět stupňů za života dnešních dětí. Jeseníky se oteplují, sníh bude vzácnost

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:32
V Jeseníkách ubývá sněhu a zimy jsou čím dál teplejší. Průměrná roční teplota vzduchu ve výšce nad 1000 metrů nad mořem vzrostla za posledních 60 let zhruba o jeden stupeň Celsia, vyplývá z analýzy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S pokračujícím oteplováním se podle ní dá čekat další úbytek sněhu.
Zimní pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd .

Zimní pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd . | foto: Matěj Matela

Čarování počasí na soše u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Počasí v Jeseníkách ve středu ráno řidiče příliš nepotěšilo.
17 fotografií

Podle nejpesimističtějších klimatických scénářů by se mohla průměrná roční teplota vzduchu do konce století zvýšit v nejvyšších polohách až o pět stupňů, řekla Veronika Šustková z ostravské pobočky ČHMÚ.

Klimatická změna v Jeseníkách se podle odborníků projevuje rostoucími teplotami i změnou charakteru zimních srážek. Zatímco v letech 1961 až 1990 bylo v Jeseníkách v polohách nad 1000 metrů 96 procent zimních srážek sněhových, v letech 1990 až 2020 tento podíl klesl na 75 procent.

„Sněhově bohaté zimy jsme v Jeseníkách naposledy zaznamenali v letech 2004/2005 a 2005/2006, kdy například stanice na Šeráku nebo na Ovčárně naměřily více než dva metry sněhu,“ uvedla Šustková.

Počet dnů se sněhem v Česku klesl za 60 let o polovinu. Bude žízeň a hlad?

V posledních letech podle ní převažují teplé zimy chudé na sníh. „Zimní sezona 2023/2024 byla na území ČR druhá nejteplejší v historii a ke konci února byla souvislá sněhová pokrývka v Jeseníkách vázaná jen na nejvyšší polohy.

Zima 2024/2025 byla také nadprůměrně teplá a zároveň spadlo asi jen 60 procent obvyklého množství srážek. Sněhu bylo v Jeseníkách velmi málo, v nejvyšších partiích hor bylo v maximech kolem jednoho metru. Zásoby vody ve sněhu byly pro klimatologickou zimu 2024/2025 zhruba na polovině dlouhodobého průměru,“ doplnila meteoroložka.

Zimní pohled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd .
Čarování počasí na soše u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
Pohled na plochu u hotelu Praděd - Vysílač.
17 fotografií

Nadprůměrně teplé zimy jsou podle meteorologů v Česku v posledních letech stále častější. I když se průměrná teplota vzduchu v zimní sezoně 2024/2025 pohybovala kolem bodu mrazu, byla to už osmá zima v řadě teplejší než je dlouhodobý průměr z let 1991 až 2020, který činí minus 0,7 stupně Celsia.

„S pokračujícím oteplováním klimatu lze očekávat, že při podobném celkovém úhrnu srážek bude klesat podíl srážek ve formě sněhu i schopnost tvorby sněhové pokrývky. Vyšší nárůst teploty přitom vykazují právě horské oblasti nad 1000 metrů nad mořem,“ uzavřela Veronika Šustková.

Změnu klimatu a s ní spojenou proměnu zimy vnímají i jeseničtí horští záchranáři. Pozorují to například při lavinové prevenci na místech, kde se sněhu na horách ukládá nejvíc.

Mezi oblíbená a turisty hojně navštěvovaná místa patří v Jeseníkách například vrchol Pradědu s vysílačem.

„Pamatuji si, když jsem nastoupil a dělali jsme sněhové profily na celou výšku, byly tam i čtyři metry sněhu. V tuto chvíli se k tomu množství ani nepřiblížíme, maximálně to jsou 2,8 metru ve Velkém Kotli. Toho sněhu ubývá,“ řekl ČTK dispečer jesenické horské služby Martin Chalupa, který má na horách dvacetiletou praxi. I on počítá s tím, že sníh na horách bude už jen v příštích 20 až 30 letech.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Odborníci budou na Karvinsku pomáhat mladým lidem s psychickými obtížemi

Na Karvinsku začne od ledna fungovat nová služba zaměřená na pomoc dětem a mladým lidem s psychickými obtížemi. Centrum duševního zdraví vznikne pod organizací...

22. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:13

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla. Ochotnický spolek ze Všeminy na Zlínsku v ní zachraňuje premiéru své adaptace detektivky Vražda na...

22. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

22. října 2025  11:49

Studenec dokončil opravu sokolovny za 34 mil. Kč, v Pacově skončí práce v únoru

Studenec na Třebíčsku dokončil opravu sokolovny z roku 1930. Investoval do ní s přispěním dotace přes 34 milionů korun. Musel si ale ještě vzít úvěr, splácet...

22. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

U horské služby v Jeseníkách vrcholí přípravy na zimu, dokončuje značení

Členové jesenické horské služby dokončují přípravy na zimní sezonu. V těchto dnech dodělávají údržbu strojů či opravu tyčového značení, které v zimě usnadňuje...

22. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

22. října 2025  11:22

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha znovu uslyší ozvěnu vlaků z Těšnova. Nepropásněte audiovizuální iluzi

Muzeum Prahy dnes představí venkovní audiovizuální instalaci na místě zaniklého nádraží Praha-Těšnov. Na bezmála 12 metrů vysokou konstrukci s poloprůsvitnými látkami se bude promítat digitálně...

22. října 2025  5:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.