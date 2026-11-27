Provoz na silnicích v Olomouckém kraji od čtvrtečního odpoledne komplikuje sněžení, místy napadlo přes deset centimetrů sněhu. Všechny silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a krajské správy silnic. Husté sněžení v kraji od rána slábne, hlavně na Šumpersku a Jesenicku se ještě vyskytují sněhové přeháňky.
"Sněžilo celou noc a tady v Jeseníku napadlo do deseti centimetrů sněhu, ve vyšších polohách o něco více. V terénu máme všechnu techniku, žádné komplikace v dopravě hlášeny zatím nejsou," řekl dnes ráno ČTK dispečer jesenické správy silnic. Na hlavních silničních tazích i chemicky ošetřovaných silnicích druhé a třetí třídy leží rozbředlý sníh, na méně frekventovaných silnicích je vrstva ujetého sněhu s posypem.
Sjízdná je i silnice přes Červenohorské sedlo, která spojuje horské okresy Šumperk a Jeseník. Sněžení v Jeseníkách už slábne, místy přechází do mrholení či smíšené přeháňky. Díky chemickému posypu nejsou problémy s namrzáním vozovek. Utišil se i vítr. S rozbředlým sněhem na silnicích musí počítat řidiči také na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku.
U Nového Malína na Šumpersku dnes sjel z kluzké vozovky do příkopu linkový autobus, nikdo se nezranil. "Z místa dopravní nehody bylo hlášeno 12 zraněných osob. Operační středisko ihned vyslalo jedno vozidlo rychlé lékařské pomoci a čtyři vozidla rychlé zdravotnické pomoci. Po příjezdu bylo zjištěno, že autobus sjel mírně do příkopu a nikdo nebyl zraněn," řekla ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Sedm cestujících utrpělo lehký šok. "Nikdo nebyl transportován do nemocnice," dodala.
Hasiči v Olomouckém kraji od čtvrtečních 15:00 do dnešních 08:00 evidovali v souvislosti se sněžením 16 vážnějších dopravních nehod, z nichž téměř polovina se stala na Přerovsku. Dnes ráno podle mluvčí Lucie Balážové zasahovali například u převrácené dodávky v příkopu vedle dálnice D1 nedaleko Hranic. Zraněného řidiče převzali zdravotničtí záchranáři. U Bochoře na Přerovsku narazilo osobní auto do signalizačního zařízení u železničního přejezdu. Nehoda omezila provoz na železniční trati, nikdo se nezranil.
Na Jesenicku hasiči pomocí vyprošťovacího jeřábu vytáhli zpět na vozovku kamion, který částečně sjel do příkopu na silnici I/60 mezi Žulovou a Vlčicemi a blokoval část komunikace. Silnice byla po dobu zásahu uzavřená, nyní by podle hasičů měla být se zvýšenou opatrností průjezdná.
Ve čtvrtek večer se na silnici I/35 u Černotína na Přerovsku čelně srazila dvě osobní auta, jeden člověk se zranil. Na silnici I/47 u Prosenic se ve čtvrtek večer střetlo osobní auto s autobusem, nehoda se obešla bez zranění. Mezi Červenkou a Královou na Olomoucku hasiči ve čtvrtek vpodvečer vyprostili dva lidi z dodávky, která se převrátila do příkopu. Oba předali zdravotnickým záchranářům.
Česko ve čtvrtek zasáhlo první výraznější sněžení nadcházející zimy. V mnoha regionech to zkomplikovalo dopravu.