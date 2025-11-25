Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Ondřej Zuntych
  4:52aktualizováno  4:52
Stále více zemřelých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vypravil poslední rozloučení, musejí řešit obce a města v Olomouckém kraji. Právě radnice zmíněný úkol – takzvaný sociální pohřeb – přebírají a výdaje jim poté proplácí stát. Převažuje zpopelnění, urny končí v kapli i v charitním hrobě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Například Přerov loni vypravil 15 sociálních pohřbů, letos jich měl jen za první polovinu roku 12, což ho stálo 100 tisíc korun. Město proto s Pohřební službou Přerov muselo uzavřít dodatek, který zvedl roční finanční limit 130 tisíc korun ustavený v roce 2021 na 180 tisíc.

„V roce 2022 město zajistilo devět sociálních pohřbů, v roce 2024 jich už bylo 15, letos očekáváme další nárůst,“ podotkl k trendu náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Sociální pohřeb je zákonnou povinností města. Nastává ve chvílích, kdy se k vypravení posledního rozloučení nikdo nepřihlásí, nemajetný zemřelý nemá žádné blízké nebo pokud pozůstalí nejsou schopni pohřeb zaplatit.

„Když nám město zašle objednávku, je naším úkolem zjistit, kde se zesnulý nachází, a zajistit jeho převoz do areálu přerovského hřbitova. Tady je tělo oblečeno do smutečního rubáše a uloženo do neobřadní rakve, která je následně převezena do krematoria, kde dojde ke zpopelnění,“ přiblížil jednatel Pohřební služby Přerov Bohumír Střelec.

Přírodní galerie poskytne místo pro smutek i radost a vzpomínky na zemřelé děti

„Popel je uložen do urny a ta pak skončí v kapličce určené k úschově uren, které si nevyzvedli rodinní příslušníci,“ dodal s tím, že radnici je pak zaslána faktura. Město následné žádá o náhradu nákladů ministerstvo pro místní rozvoj.

Prostějov loni řešil 22 sociálních pohřbů, letos zatím 18. Zatímco minulý rok měl vysoutěženou cenu zhruba 10 200 korun za pohřeb, v letošním roce je to zhruba 9 300 korun.

Na severu kraje jde převážně o lidi bez rodin

V Olomouci, kde bylo k začátku listopadu 42 posledních rozloučení tohoto typu, je cena kolem 17 tisíc korun. Jsou ovšem případy, kdy náklady nakonec uhradí dědicové či rodina, jež si chce převzít urnu s ostatky. I v krajském městě případů přibývá, například před třemi lety jich bylo 31.

Tehdy také olomoucký magistrát oznámil, že i lidé bez příbuzných si mohou zvolit pohřeb do země, pokud tedy jsou dostupné informace o jejich posledním přání. Praxí se to ale nestalo.

„Uložení do země se nevyužívá, jsou tak pohřbíváni jen cizí státní příslušníci, kde není ověřený souhlas od příbuzných ke zpopelnění, nebo pak osoby neznámé. Nejčastější forma sociálního pohřbu je tedy žehem,“ sdělil mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.

Na severu kraje jde převážně o lidi bez rodin. „Většina sociálních pohřbů se týká seniorů umístěných v různých sociálních zařízeních v rámci Jesenicka, kteří poté zemřeli v nemocnici,“ popsala České televizi situaci v Jeseníku mluvčí města Markéta Kaniová. Do letošního října tam zařizovali tři pohřby.

Smrtí naše práce nekončí, říká zakladatelka největšího mobilního hospicu

Na rozloučení se svými klienty dbá například olomoucká charita. „Mezi skutky milosrdenství, které se v církvi tradují, patří odnepaměti pohřbívání zemřelých. Vnímáme ho jako důležité, i když může být okrajové z hlediska počtu nebo toho, jakým způsobem se realizuje,“ řekl v dušičkovém období ředitel Charity Olomouc Petr Prinz, jenž je také řeckokatolickým knězem.

„Když se pracovníci dozvědí o úmrtí některého z klientů, připraví parte a snaží se jej doručit příbuzným, a to i v případech, kdy rodinné vztahy byly přerušené. Pokud někdo zemře tragicky nebo v mladém věku, bývá potřeba rozloučit se a modlit o to silnější,“ podotkla za charitu Martina Foretová Pavlunová. Obřady se konají v kapli svatého Kosmy a Damiána a svatého Richarda Pampuri ve Wurmově ulici.

Otci odpustila, i když ji opustil

Důstojné rozloučení s lidmi, kteří zemřeli v chudobě či bez rodin, umožňuje organizaci pořízení vlastního pohřebního místa. Jeden hrob je na Ústředním hřbitově v Neředíně, druhý na hřbitově v Nové Ulici. Ten koupila charita před třemi lety za příspěvky z Tříkrálové sbírky.

Hrob kopou ve svém volnu pracovníci Střediska Samaritán, aby tak lidi, kterým pomáhali, doprovodili i na jejich poslední cestě. Popel klientů by jinak skončil anonymně v sociálních vsypech bez jména a bez rozloučení. Ukládání uren se děje jednou ročně. Skromné ceremonie se účastní zaměstnanci charity, známí i příbuzní zemřelého.

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Mezi jmény postupně přibývajícími na pamětní desce je od června i muž, který opustil svou rodinu v době, kdy jeho dceři byly tři roky.

„Dožíval v Domově svaté Anežky pro osoby se sníženou soběstačností v Olomouci na Svatém Kopečku, odmítl léčbu onkologického onemocnění a jeho jediným přáním bylo setkat se s dětmi. Pracovníci charity vynaložili nemalé úsilí, aby jeho dceru našli. Souhlasila se setkáním a otce pravidelně navštěvovala,“ vzpomněla Foretová Pavlunová.

Žena otci odpustila, přišla na poslední rozloučení a díky charitě má i místo, kam může chodit vzpomínat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Koňský povoz, vyhlídkové kolo i zimní kino. Na co lákají znojemské vánoční trhy

Znojemský advent

Barevnými světly a množstvím dekorací ožijí od pátku 28. listopadu ulice v centru Znojma. Den na to otevřou své stánky i trhovci na Masarykově náměstí. Koupit tam dárek svým blízkým nebo si pochutnat...

25. listopadu 2025  5:22,  aktualizováno  5:22

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Sociální pohřeb.

Stále více zemřelých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vypravil poslední rozloučení, musejí řešit obce a města v Olomouckém kraji. Právě radnice zmíněný úkol – takzvaný sociální pohřeb –...

25. listopadu 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Stivín patří k nejznámějším českým jazzmanům, kniha jej představí jako fotografa

ilustrační snímek

Jiří Stivín patří k nejznámějším českým jazzmanům, nová kniha jej však představí také jako fotografa. Publikace Systém Stivín je podle tvůrců obrazovým...

25. listopadu 2025  1:40,  aktualizováno  1:40

Dálnici D7 u Loun ve směru na Prahu uzavřela nehoda dvou nákladních aut

ilustrační snímek

Dálnici D7 u Loun ve směru na Prahu uzavřela dnes před 21:30 nehoda dvou nákladních aut. Na místo míří záchranáři. Uvedlo Národní dopravní informační centrum....

24. listopadu 2025  22:01,  aktualizováno  22:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Špindlerův Mlýn zahájí lyžařskou sezonu v pátek, bude se lyžovat i na Černé hoře

ilustrační snímek

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn zahájí lyžařskou sezonu v pátek 28. listopadu, dříve než předpokládali. V provozu bude lanovka Hromovka a o víkendu se přidá i...

24. listopadu 2025  20:18,  aktualizováno  20:18

Filmaři na jižní Moravě dostanou příští rok na natáčení dotace

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj a město Brno podpoří příští rok natáčení filmů v regionu dotacemi. Reagují tak na odmítavý postoj úředníků ministerstva financí k existenci...

24. listopadu 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

24. listopadu 2025  19:24

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2026 počítá s příjmy 19,5 miliardy Kč

ilustrační snímek

Vedení Pardubického kraje sestavilo návrh rozpočtu na rok 2026. Počítá s celkovými příjmy včetně započtení přímých nákladů na vzdělávání 19,520 miliardy korun,...

24. listopadu 2025  17:34,  aktualizováno  17:34

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

24. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  19:10

Projekt Mostu Kpt. Bartoše v Pardubicích bude hotový až o deset měsíců později

ilustrační snímek

Pardubice připravují výstavbu mostního provizoria u mostu Kapitána Bartoše, které má sloužit během stavby nového přemostění přes Labe. Provizorium chce mít...

24. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  20:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Znojmo veřejně projedná studie na přestavbu městských lázní a parku

ilustrační snímek

Znojmo veřejně projedná dvě studie, které změní tvář města. Ve středu 10. prosince to bude přestavba Městských lázní na víceúčelovou sportovní halu a v lednu...

24. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Pořadatelé vánočních trhů v Brně kvůli žloutence posílili dezinfekci

ilustrační snímek

Na zvýšený počet lidí nakažených žloutenkou typu A reagují i pořadatelé vánočních trhů v Brně. Častěji dezinfikují toalety, více čistí stolky a jsou v kontaktu...

24. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.