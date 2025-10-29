Obžalovaná Zuzana Drinková podle spisu úmyslně podpálila pergolu u chaty, ve které v tu dobu spali dva lidé. O pár měsíců později podle spisu založila další oheň.
První incident se v zahrádkářské kolonii v Uničově odehrál v červenci 2024 večer. Obžalovaná se podle spisu přiblížila k chatě číslo 38 a podpálila pergolu, přestože věděla, že uvnitř přilehlé chaty spí její bývalý partner s novou přítelkyní.
„Ten první požár jsem udělala já, protože ona mi tě vzala,“ nechala se slyšet Drinková. Zásadně však odmítla, že by měla v úmyslu někomu fyzicky ublížit.
„Šla jsem na procházku a najednou jsem byla před chatou. Ale v té chatě nebyl nikdo, jen kočka, moje špinavé peřiny. Já jsem se tam o to starala, aby tam bylo čisto. Přeskočilo mi. Když jsem to zapálila, nebyl tam nikdo,“ dodává.
Měla komplice
Podle svědka a poškozeného Juraje V. byl čin plánovaný a Drinková měla navíc komplice.
„Při prvním požáru jsem byl uvnitř, i s mou přítelkyní. Celý den jsme tam byli. V devět hodin večer mi paní Drinková napsala zprávu, ať si kryju záda, a ve 22:20 už jsem hořel,“ uvedl svědek.
|
V olomoucké zahrádkářské kolonii zřejmě řádí žhář, popelem už lehly dvě chatky
Požár podle něho nemohla založit osoba, která by okolí chatky a pergoly důvěrně neznala.
„Kdyby tam přišel někdo cizí, tak by se tam nemohl ukázat, měl jsem tam solární osvětlení. Kdo o tom věděl, ten se tomu mohl vyhnout. Už dříve mě (obžalovaná) napadla,“ doplnil. Poškozený žádá náhradu škody ve výši 200 tisíc korun.
„Kvůli paní obžalované jsem přišel o všechno,“ shrnuje bývalý partner Juraj V.
Drinková podle něho prý musela vědět, že se dvojice v chatce chystá ke spánku, a tudíž, že požár může oba lidi zabít. V době založení požáru už prý Juraj V. spal, vzbudilo ho praskání dřeva, rychle tedy i s přítelkyní z chatky utekli.
Bouřlivý vztah
Podle svědků měla Drinková s bývalým partnerem bouřlivý vztah, několikrát ji měl fyzicky napadnout a ponižovat.
„Byl ožralý a vyhodil ji ven, jen tak, ve spodním prádle,“ přibližuje svědkyně Zlatica Č. „Říkal, že jí ze života udělá peklo,“ dodala další svědkyně.
S novou přítelkyní se bývalý partner Drinkové posmívali. Žena expartnerův nový vztah těžko snášela.
Přesto však tvrdí, že neplánovala nikomu z nich fyzicky ublížit. „Já že jsem měla někoho zabít? Já jsem v životě nezabila ani slípku. Když jsem chodila o berlích?“ vypověděla Drinková.
Oheň u vyhořelé chaty
Druhý požár podle spisu Drinková založila 2. října 2024, kdy zapálila kůlnu a stan v blízkosti vyhořelé chaty. V důsledku požáru došlo ke škodám na majetku.
Soudce po výslechu obžalované a přítomných svědků odložil pokračování hlavního líčení na čtvrtek.