Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli pracovníků českých bank a přesvědčovali lidi k převedení jejich údajně ohrožených peněz na jiné bankovní účty. Škoda je vyčíslena na 33 milionů korun.
U olomouckého krajského soudu začalo projednávání kauzy tří mužů, kteří pracovali v podvodných call centrech. Na snímku eskorta přivádí obžalovaného Ilju Kalinina. (9. září 2025)

Čechům Danielu Kopečkovi a Mohamedu Vágnerovi společně s Moldavanem Iljou Kalininem hrozily podstatně vyšší tresty, mimořádného snížení pod hranicí trestní sazby dosáhli tím, že od začátku spolupracovali. Podle žalobkyně Lucie Slámové popsali i činnost organizované zločinecké skupiny.

Kriminalisté však vycházeli rovněž z dalších důkazů, včetně nahrávek hovorů, sledování činnosti call centra i domovních prohlídek. Žalobkyně navíc uvedla, že obvinění v hierarchii skupiny nezastávali významnou pozici, šlo o takzvané navolávače - jejich činnost řídili lidé z Ukrajiny, kteří jsou stíháni ve své domovině.

„Z jejich postavení plynul i nižší podíl na zisku,“ uvedla státní zástupkyně.

Češi pomáhali podvodnému call centru na Ukrajině, policie už některé zadržela

Také podle obhájců nebyli hlavními organizátory. Obhájkyně Kalinina poukázala i na to, že obviněným byly na Ukrajině zabaveny cestovní pasy, nemohli dobrovolně zemi opustit a byli nuceni zůstat a podílet se na trestné činnosti ve spojení s dalšími organizátory.

Odsouzení dnes novinářům řekli, že dostali nabídku práce a o tom, co budou na Ukrajině dělat, nevěděli.

„Dorazili jsme na to místo, aniž bychom věděli, co budeme dělat. To, že jsme byli zadrženi, bylo pro nás dobře – jinak nebyla možnost, abychom se odtud dostali pryč,“ uvedl Vágner. „Policie nás zachránila,“ doplnil Kopeček.

Mnohamilionovou škodu mají nahradit

Podvedené lidi z Česka obžalovaní podle dohody o vině a trestu, kterou s nimi uzavřela žalobkyně a soud ji schválil, telefonicky kontaktovali z call center umístěných na území Ukrajiny během roku 2023 až do svého zadržení 14. srpna 2024.

Pod záminkou napadení jejich bankovního účtu se vydávali za pracovníky různých českých bank a přesvědčovali je k preventivnímu dočasnému převodu peněz na údajně zabezpečené účty, které však ovládala organizovaná skupina. Z těchto účtů poté členové gangu vybírali zaslané prostředky v hotovosti nebo dalšími transakcemi.

Muži byli odsouzeni za účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Podle informací z dohody o vině a trestu Kalinin způsobil škodu 9,6 milionu korun, Kopeček 10,5 milionu a Vágner 12,8 milionu. O další statisíce se obžalovaní pokusili lidi připravit.

Kromě nepodmíněných čtyřletých trestů dostali Kopeček a Vágner pokutu 15 tisíc korun, Kalinina rovněž čeká vyhoštění na dobu tří let. Všichni jsou také zavázáni uhradit podvedeným lidem škodu.

KRIMI

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.