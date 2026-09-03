Soud potvrdil podmíněné tresty v kauze fiktivních receptů ve Valašském Meziříčí

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil tříleté podmíněné tresty s odkladem na zkušební dobu pěti let praktickému lékaři Vladimíru Líčeníkovi a lékárníkovi Luďku Konvičkovi v kauze údajných rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí. Oba také dostali peněžitý trest 100.000 korun a soud jim potvrdil pětiletý zákaz činnosti. Škoda byla vyčíslena na 6,8 milionu korun, řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Kauzou se soudy zabývaly řadu let, vrchní soud ji projednával potřetí.
Věcí se soudy zabývají od roku 2017, olomoucký krajský soud kvůli dokazování vyslechl na 600 svědků. Na složitosti projednávaného případu se podepsala i ztracená zdravotní dokumentace. Vrchní soud v předchozích dvou případech rozsudky zrušil a vrátil na kraj, poprvé kvůli doplnění dokazování, podruhé loni v červenci tak učinil v neveřejném jednání.
Rozsudek krajského soudu již dnes vrchní soud potvrdil, pouze z něj vypustil čtyři recepty, čímž se škoda snížila o 1000 korun. "Tresty jsou přiměřené, zohledněna v nich je závažnost trestné činnosti i délka trestního řízení," uvedl mluvčí soudu.
Případ zahrnuje období od roku 2006 do roku 2012. Praktický lékař Líčeník podle spisu vystavoval svým jménem lékařské předpisy na jména lidí, jejichž osobní údaje získal zejména ze své evidence pacientů. Činil tak bez jejich vědomí, uvádí obžaloba. Předpisy na léky a zdravotnický materiál předával provozovateli lékárny Na Krásně Konvičkovi, který je předkládal k úhradě zdravotním pojišťovnám. Pojišťovny podle žalobce poté uhradily léky a zdravotnický materiál na bankovní účet lékárníka. Léky a zdravotnický materiál nikdy pacientům předány nebyly, dodal žalobce.
Podle rozsudku se muži podvodů, při kterých zneužívali osobní údaje pacientů z kartotéky lékaře, dopouštěli téměř sedm let. Oba muži souzení za podvod vinu u soudu po celou dobu popírali.