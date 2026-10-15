Soud prověří stížnost na volby v Želechovicích, zatím jedinou v Olomouckém kraji

Volby v Želechovicích na Olomoucku prověří kvůli podané stížnosti ostravský krajský soud. Podle stěžovatele mohl někdo vniknout do uzavřené volební místnosti v noci během volebních dnů. Starosta obce Antonín Hampl to odmítl, pečetě na volební urně podle něj porušeny nebyly. Jde zatím o jedinou volební stížnost podanou v Olomouckém kraji, zjistila ČTK. Policie se oznámením zabývá, podle dosavadních zjištění však nic podezřelého nezjistila. ČTK to dnes řekli zástupci soudu a policie.
"Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v Želechovicích je opřen o skutečnost, že mělo dojít k narušení uzamčení a úřední pečeti volební místnosti v noci mezi jednotlivými volebními dny, to znamená v noci z 9. na 10. října 2026," řekl dnes ČTK mluvčí ostravského krajského soudu Igor Krajdl. Soud má na rozhodnutí 20 dnů, doplnil. Stížnost byla podána poprvé tento týden v pondělí, soudem byla ale jako předčasná odmítnuta. Podruhé ji oznamovatel, kterým je lídr opozičního uskupení Nezávislí pro rozvoj Želechovic Tomáš Trnka, podal v řádném termínu ve středu.
Oznámení prověřuje i olomoucká policie. "Podle dosud zjištěných skutečností ale nebylo dáno podezření z žádného protiprávního jednání," řekl ČTK její mluvčí Jaroslav Herzán. Šetření však podle něj dál pokračuje.
Starosta obce Antonín Hampl (Želechovice - naše obec, náš domov) považuje stížnost za vyvrcholení předvolebního boje v obci, která má 250 obyvatel. Možnost, že by do volební místnosti či do samotné volební urny někdo vnikl, odmítl. Věc podle něj na místě prověřovali policisté, volební urna byla zabezpečena čtyřmi pečetěmi s podpisy členů komise, které byly podle něj neporušené, prošly kontrolou. "Pokud je žaloba postavená jenom na tom, jestli se někdo pohyboval po úřadě, neznamená to, že někdo otevřel zapečetěnou urnu," řekl ČTK starosta. "Šéfuju Želechovicím 25 let a za tu dobu se mi je nepodařilo tak proslavit jako opozici. Té stačilo jedno ráno," podotkl s nadsázkou.
Do rozhodnutí soudu podle něj může obec i nadále fungovat, ustavující zasedání zastupitelstva se ale zřejmě uskuteční později než v ostatních obcích; vyčkat musí do rozhodnutí soudu. V Želechovicích podle ČSÚ byly ve volbách podány tři kandidátky, zvítězilo sdružení Želechovice - naše obec, náš domov, jehož lídrem je současný neuvolněný starosta. Uskupení volilo téměř 69 procent obyvatel, v sedmičlenném zastupitelstvu získalo pět mandátů.