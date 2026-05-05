Soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově

Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu v Prostějově o délce plánovaného bazénu. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.
Obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50metrovým bazénem prosazovaným iniciátory hlasování z Tělovýchovné jednoty Prostějov a polovičním, který chystá město. Z 34.440 oprávněných voličů jich v referendu odevzdalo platný hlas 4474, přičemž pro padesátimetrovou variantu bazénu se jich vyslovilo 3808. Plebiscit ale není platný, jelikož nepřišlo dost hlasujících. Účast voličů byla 13 procent, podle zákona bylo potřeba nejméně 35 procent odevzdaných hlasů.
Město pak v závěru dubna obdrželo od krajského soudu návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu. Soud radnici vyzval k předložení spisového materiálu a vyjádření se k návrhu. "Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda," uvedla Gáborová.
Magistrát města připravuje pro soud vyjádření. "Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter. O návrhu by měl soud rozhodnout ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení," podotkla Gáborová.
Město má připravenu projektovou dokumentaci na pětadvacetimetrový bazén a chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Primátor František Jura (ANO) odhadl, že bazén by se mohl veřejnosti otevřít v závěru příštího roku nebo na začátku roku 2028. Odhadované náklady na stavbu 25metrového bazénu s deseti drahami v Prostějově oproti studii z roku 2024 vzrostly zhruba o 71 milionů korun na 750 milionů Kč. Vybudování 50metrového bazénu by podle radních přišlo až na miliardu korun a dražší by byl i jeho provoz.