Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude, postoupil ji do Prahy. Dragoun Lastovecké udělil výtku v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle olomouckého vrchního soudu je v tomto případě k rozhodnutí příslušný Vrchní soud v Praze, řekl dnes ČTK mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Lastovecká dostala výtku od Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.
"Námitky žalobkyně Petry Lastovecké z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci proti výtce olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna byly na Vrchní soud v Olomouci zaslány, nicméně předseda příslušného kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci na základě ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů zaslal spisový materiál Vrchnímu soudu v Praze, neboť má za to, že je k rozhodnutí o námitkách příslušný Vrchní soud v Praze," uvedl Cik.
Zákon v tomto případě stanoví, že pokud vykonává státní zástupce svou funkci u vrchního státního zastupitelství, je k řízení v prvním stupni příslušný vrchní soud, v jehož obvodu není sídlo tohoto vrchního státního zastupitelství, doplnil mluvčí VS v Olomouci.
Spor se týká vyloučení žalobkyně z vyšetřovacího týmu v bitcoinové kauze kvůli její údajné podjatosti. Olomoucký vrchní žalobce Dragoun v polovině března oznámil, že její zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení byly jediným důvodem tohoto kroku. Pochybnosti o její nestrannosti měly souvislost s pražskou částí této kauzy, která se týká samotného darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
Lastovecká podle Deníku N již v lednu na uzavřené poradě navrhla v bitcoinové kauze kvůli přijetí kryptoměny s pochybným původem stíhat exministra Pavla Blažka (dříve ODS). Žalobkyně zároveň dozoruje brněnskou bytovou kauzu spjatou s tamní ODS, v minulosti čelila kritice tehdejšího ministra spravedlnosti a bývalého dlouholetého předsedy jihomoravské organizace ODS Blažka. Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze nakonec policisté v bitcoinové kauze obvinili, a to minulý týden. Obvinili je z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby, všichni tři proti usnesení o zahájení trestního stíhání podali stížnost.
Podjatost státní zástupkyně Lastovecká po celou dobu odmítá. Výtku dostala poté, co se k celé situaci vyjádřila v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz. Podle Dragouna svým vyjádřením k bitcoinové kauze v rozhovoru "ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství a odbornost postupu v probíhajícím přípravném řízení", uvedl iROZHLAS.cz. Lastovecká s výtkou nesouhlasí a podala proti ní námitky.