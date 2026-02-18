Dvě stě lidí připravil o 191 milionů. Soud podvodníkovi zmírnil osmiletý trest

Vrubel s obžalobou nesouhlasil, tvrdil, že nikoho nepodvedl. Původně mu hrozilo za podvod pět až deset let vězení. Kromě trestu vězení a zákazu činnosti mu soud uložil i trest propadnutí majetku a povinnost náhrady škody.
Vrchní soud na návrh obžalovaného doplnil dokazování, z části mu dal za pravdu. Podle předsedy senátu Vladislava Šlapáka byl napadený rozsudek zatížen vadami, což bylo důvodem jeho částečného zrušení - šlo například o nesprávné rozhodnutí o náhradě škody či nesprávné vymezení doby páchání trestného činu.
Čin muž podle soudu spáchal v nepřímém úmyslu. „Pokud se týká vědomosti obžalovaného, ze zjištění vyplývá, že věděl o tom, že poskytnuté prostředky bude používat v rozporu se sjednaným účelem,“ podotkl soudce. Z dokazování také vyplynulo, že muž nebyl schopen prostředky zhodnocovat, ale ani vracet. „Jeho činnost nebyla nijak pojištěna,“ doplnil soudce.
Trest mu soud snížil i s ohledem na to, že nelze ukládat souhrnný trest za předchozí podmíněný trest. „Proto je trest o rok nižší,“ uvedl soudce. Dodal, že sedmiletý trest je při polovině trestní sazby, byť způsobená škoda je vysoká a devatenáctkrát přesahuje hranici škody velkého rozsahu.
Jeden klient mu svěřil devět milionů
Kauza se týká let 2010 až 2017. Muž podle rozsudku v úmyslu získat majetkový prospěch pro již odsouzenou společnost sjednával s poškozenými dohody o investicích a nepravdivě je utvrzoval o jejich zhodnocení a zajištění. Zamlčel jim přitom, jak bude s prostředky nakládáno.
Podvodník sliboval zhodnocení peněz, ale lidi obral o 191 milionů. Dostal osm let
Část totiž využil na hrazení pojistného u pojistných smluv, kterým se dlouhodobě zabýval; investiční činnosti se věnoval jen v omezené míře. Pokud by poškození podle soudu o těchto krocích věděli, peníze by muži nesvěřili. Vrubelova společnost nakonec skončila v insolvenci, návrh podal jeden z klientů.
Vrubel obžalobu odmítl, poukázal na to, že se zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání, investování. Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy, uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na 4000 smluv.
Obžaloba čítala 206 bodů. Lidé převážně z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje muži svěřovali statisíce korun, mezi poškozenými však podle obžaloby nechybějí lidé, kteří mu svěřili i čtyři nebo devět milionů korun.
Případem se soudy zabývaly od ledna 2023. Obžalovaný považoval všechny body v obžalobě za sporné a požadoval dokazování včetně výslechu všech svědků, i proto se případ u krajského soudu protáhl.