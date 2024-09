Gang vyrobil přes kilogram pervitinu, trojice mužů dostala až deset a půl roku

Nejvyšší trest dostal jednapadesátiletý Michal Avrat, který byl hlavou gangu a hrozilo mu až osmnáct let. Všichni obžalovaní mají trestní minulost, pětačtyřicetiletého Milana Vejšického v minulosti odsoudili dokonce za vraždu, dvaapadesátiletý David Bratter byl za výrobu drog a nakládání s omamnými látkami a jedy nyní v podmínce. Vejšický s Bratterem akceptovali trest osm a půl roku.

Úkoly a role měli členové skupiny rozdělené, léky na výrobu metamfetaminu muži sháněli i za hranicemi, na nákupy jezdili do Itálie nebo Slovinska. Podle obžaloby skupina působila hlavně na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, nejvíce její členové operovali na Šumpersku a v Olomouci.

Drogy organizovaně vyráběli a prodávali nejméně od roku 2021 až do října 2023. Činnost skupiny nakonec zastavil až zásah policistů. Ti kromě velkého množství vyrobeného metamfetaminu zajistili i takzvaná psaníčka s pervitinem připravená k prodeji, u jednoho z obžalovaných zabavili také konopí a kokain.

Dle zjištění kriminalistů, kteří skupinu rozkryli, měl Avrat jako hlavní organizátor skupiny s krycím názvem Caput nakupovat větší množství léků a dalších chemikálií od Davida Brattera. Následně je dodával Vejšickému, který drogy v chatě v zahrádkářské kolonii za čističkou odpadních vod v Zábřehu vyráběl.

Podle státního zástupce Jindřicha Pazdery zvládl 1,3 kilogramu, plánoval však ještě vyrobit téměř trojnásobek. Drogy pak společně prodávali. „Jeden gram drogy nabízeli za cenu tisíc korun,“ uvedl v obžalobě Pazdera.

Soud navrženou dohodu přijal

K soudu trojice obžalovaných přišla již rozhodnutá uzavřít dohodu o vině a trestu. „Poradili jsme se osobně před třemi týdny a dnes jsme jen upřesnili podrobnosti. Obžalovaní akceptovali návrh státního zástupce. Vše bylo předjednáno a dnes jsme to jen potvrdili,“ oznámil u jednání Avratův obhájce.

Soud dohodu o vině a trestu přijal. „Je to úkon učiněný mezi státním zástupcem a obžalovanými, úkolem soudu je dohodu zkontrolovat a souhlasit, či nesouhlasit. Důvodem pro neschválení je to, že by byl trest nesprávný nebo nepřiměřený,“ zmínil předseda soudu Vladimír Najdekr.

Přestože nebylo prováděno dokazování, podle předsedy senátu nebyly v přípravném řízení uvedeny žádné skutečnosti, kvůli nimž by soud k dohodě nemohl přistoupit.

„Je v tom zapojeno sledování, odposlechy, záznamy komunikace na sociálních sítích a podobně. Na rozdíl od svědeckých výpovědí, které mohou být v některých podobných případech nedůvěryhodné, je toto černé na bílém a není v rozporu s realitou. V daném případě lze říci, že tresty byly uloženy v zákonné sazbě,“ vysvětlil v odůvodnění Najdekr.

Šéfa skupiny čeká další soud

Odsouzeným hrozilo vzhledem k rozsahu obžaloby umístění do věznice se zvýšenou ostrahou, podle předsedy soudu Najdekra ale bylo možné vzhledem k okolnostem akceptovat i navržené umístění do věznice s ostrahou.

Podle státního zástupce byly tresty navrženy na spodní hranici zákonné sazby, původně například hlavnímu organizátorovi Avratovi hrozilo až 18 let vězení.

„Všichni se k trestné činnosti doznali, všichni souhlasili s uzavřením dohody o vině a trestu, které jsem jim nabídl. I vzhledem k jejich doznání se domnívám, že takto navržené tresty jsou přiměřené,“ okomentoval výsledek soudního řízení Pazdera.

Proti dalším třem lidem, kteří s Avratem spolupracovali, měli ve zmíněné skupině dílčí úlohy a zároveň působili v jiné drogové skupině, je vedeno trestní řízení samostatně. Podle soudu měli pomáhat se zajišťováním léků a dalších chemikálií na výrobu drog, ty pak přechovávali v olomouckém bytě, podíleli se i na obchodování a distribuci drog.