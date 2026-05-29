Soud zamítl návrhy na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově

Krajský soud v Brně zamítl dva návrhy na vyslovení neplatnosti dubnového hlasování v místním referendu v Prostějově o délce plánovaného bazénu. Jejich autoři požadovali, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. ČTK dnes informaci získala na informační desce soudu. Radnice tak může pokračovat v přípravě stavby pětadvacetimetrového bazénu. Iniciátoři referenda z TJ Prostějov prosazovali padesátimetrovou délku. Výsledek hlasování nebyl kvůli nízké účasti platný.
Autoři návrhů na neplatnost hlasování v referendu tvrdili, že plebiscit o podobě bazénu provázela jednostranná a manipulační kampaň. Kritizovali zejména mimořádné vydání Prostějovských radničních listů, které podle nich zvýhodňovalo postoj vedení města, poukazovali na anonymní plakátovou a internetovou kampaň proti padesátimetrovému bazénu a upozorňovali na údajný nátlak na sportovní kluby prostřednictvím varování před možným omezením dotací.
Za problematickou označili také formulaci referendové otázky, kterou považovali za návodnou. Upozornili i na veřejná vystoupení představitelů města, podle nichž větší bazén mohl ohrozit rozsah wellness, saun a dalších doprovodných atrakcí. Souhrn těchto kroků podle navrhovatelů přispěl k nízké účasti voličů a následné neplatnosti dubnového referenda.
Navrhovatelé podle soudu ale neprokázali, že by nezákonnosti při referendové kampani nabraly takové intenzity, aby mohly ovlivnit výsledek hlasování. Tvrzení o údajné koordinované anonymní kampani, nátlaku na sportovní kluby, zneužití radničního periodika či sledování odpůrců zůstala podle soudu převážně v rovině domněnek a nepodložených spekulací.
Soud zároveň připomněl, že obec může v kampani prezentovat své názory a informace k projednávanému projektu, pokud tím nezneužívá své postavení. Pro zrušení výsledku referenda by navíc muselo být prokázáno nejen porušení zákona, ale i jeho přímý a významný vliv na výsledek hlasování, což se v tomto případě nestalo.
Z 34.440 oprávněných voličů jich v referendu odevzdalo platný hlas 4474, přičemž pro padesátimetrovou variantu bazénu se jich vyslovilo 3808. Plebiscit ale není platný. Účast voličů byla 13 procent, podle zákona je potřeba nejméně 35 procent odevzdaných hlasů. "Prostějov promarnil další šanci pro budoucnost, i když ti, kteří přišli, se drtivě pro ni rozhodli. Jsem i nadále skálopevně přesvědčen, že radniční koalice udělala vše pro to, aby referendum bylo díky malé účasti neplatné," řekl Hanácké drbně v reakci na rozhodnutí soudu spoluautor jedné z žalob Ivo Lužný z Prostějova
Město už má připravenu projektovou dokumentaci na pětadvacetimetrový bazén a chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Primátor František Jura (ANO) nedávno odhadl, že bazén by se mohl veřejnosti otevřít v závěru příštího roku nebo na začátku roku 2028. Odhadované náklady na stavbu 25metrového bazénu činí 750 milionů Kč, vybudování 50metrového bazénu by podle radních přišlo až na miliardu korun